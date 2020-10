Оппозиционные партии соглашаются не формировать коалиционное правительство с Грузинской мечтой

Оппозиционные партии, в том числе, Единое национальное движение, Европейская Грузия, Стратегия Агмашенебели, Гирчи, Лейбористская партия, Республиканская партия, Европейские демократы, Победившая Грузия, Единая Грузия и движение «Государство ради народа» подписали совместное соглашение, в котором обязались не формировать коалиционное правительство с Грузинской мечтой несмотря на результаты парламентских выборов 31 октября.

Согласно подписанному 30 октября соглашению, оппозиционные партии осознают, что восьмилетнее олигархическое правление Бидзины Иванишвили:

«существенно ослабило демократические институты Грузии в результате единоличной и неконтролируемой концентрацией власти, политизацией государственных институтов и полным развалом механизмов демократической подотчетности; В том числе, путем политизации судебной системы и ее использования в качестве инструмента политического преследования»;

«навело тень на международную репутацию Грузии и препятствовало возможности реализации исторического европейского выбора грузинского народа, в том числе в процессе присоединения к евроатлантическим структурам»;

«нанесло ущерб стратегическим экономическим перспективам Грузии, в том числе из-за остановки строительства глубоководного порта Анаклия и искусственного отстранения западных инвесторов от проекта»;

и искусственного отстранения западных инвесторов от проекта»; «под прикрытием «политики нормализации» ослабила переговорческую позицию Грузии на переговорах с Российской Федерацией по вопросам деоккупации путем уступки национальных интересов Грузии».

«Политическая оппозиция убеждена, что по воле грузинского народа одержит убедительную победу на парламентских выборах 31 октября и сформирует правительство, наделенное доверием грузинского народа, на благо страны», — говорится в соглашении.

