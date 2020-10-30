Фото: Пресс-служба Европейской Грузии
Новости

Оппозиционные партии соглашаются не формировать коалиционное правительство с Грузинской мечтой

30/10/2020 - 17:35
4 1 minute read

Оппозиционные партии, в том числе, Единое национальное движение, Европейская Грузия, Стратегия Агмашенебели, Гирчи, Лейбористская партия, Республиканская партия, Европейские демократы, Победившая Грузия, Единая Грузия и движение «Государство ради народа» подписали совместное соглашение, в котором обязались не формировать коалиционное правительство с Грузинской мечтой несмотря на результаты парламентских выборов 31 октября.

Согласно подписанному 30 октября соглашению, оппозиционные партии осознают, что восьмилетнее олигархическое правление Бидзины Иванишвили:

  • «существенно ослабило демократические институты Грузии в результате единоличной и неконтролируемой концентрацией власти, политизацией государственных институтов и полным развалом механизмов демократической подотчетности; В том числе, путем политизации судебной системы и ее использования в качестве инструмента политического преследования»;
  • «навело тень на международную репутацию Грузии и препятствовало возможности реализации исторического европейского выбора грузинского народа, в том числе в процессе присоединения к евроатлантическим структурам»;
  • «нанесло ущерб стратегическим экономическим перспективам Грузии, в том числе из-за остановки строительства глубоководного порта Анаклия и искусственного отстранения западных инвесторов от проекта»;
  • «под прикрытием «политики нормализации» ослабила переговорческую позицию Грузии на переговорах с Российской Федерацией по вопросам деоккупации путем уступки национальных интересов Грузии».

«Политическая оппозиция убеждена, что по воле грузинского народа одержит убедительную победу на парламентских выборах 31 октября и сформирует правительство, наделенное доверием грузинского народа, на благо страны», — говорится в соглашении.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
30/10/2020 - 17:35
4 1 minute read

მსგავსი/Related

Photo of Выборы 2020 — Все новости: — Грузинская мечта и оппозиция обвиняют друг друга в связях с наблюдателями

Выборы 2020 — Все новости: — Грузинская мечта и оппозиция обвиняют друг друга в связях с наблюдателями

30/10/2020 - 17:45
Photo of АМЮГ опубликовала третий промежуточный доклад о предвыборном мониторинге

АМЮГ опубликовала третий промежуточный доклад о предвыборном мониторинге

30/10/2020 - 17:18
Photo of Грузинская мечта и оппозиция обвиняют друг друга в связях с наблюдателями

Грузинская мечта и оппозиция обвиняют друг друга в связях с наблюдателями

30/10/2020 - 15:18
Photo of Посол ЕС говорит о парламентских выборах 31 октября

Посол ЕС говорит о парламентских выборах 31 октября

30/10/2020 - 13:21
Back to top button