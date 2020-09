В Марнеули журналисты и операторы подверглись физическому насилию

Журналисты и операторы телекомпании «Мтавари архи» и Общественного вещателя Грузии Марнеули подверглись физическому насилию в Марнеули.

По сообщению телекомпании «Мтавари архи», на съемочные группы телеканала было совершено нападение, физическому насилию подверглись два оператора и два журналиста. У одного из них сломана голова, его доставили в больницу. Кроме того, повреждены камера и микрофон, принадлежащие каналу. По той же информации, «противостояние возникло без причины после того, как журналист приехал записывать ленов Грузинской мечты.

По сообщению Общественного вещателя, в Марнеули сломали видеокамеру Первого канала ОВГ, а оператор подвергся физическому насилию. По той же информации, «инцидент произошел во время столкновения между активистами Грузинской мечты и Единого национального движения».

По сообщению МВД Грузии, расследование начат по статьям 126 и 154 Уголовного кодекса, которые касаются насилия и создания препятствий журналистской деятельности. По заявлению ведомства, «ведутся активные оперативно-розыскные и следственные мероприятия по выявлению и задержанию лиц, совершивших преступление».

Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» осудила факт избиения журналистов. «Проведение выборов в мирной и справедливой среде — главный интерес граждан Грузии, и основная ответственность за обеспечение этого лежит на действующих властях», — заявили в организации.

«Хартия журналистской этики» также осуждает насилие в отношении журналистов и «считает важным, чтобы было проведено быстрое и эффективное расследование, чтобы предотвратить такие инциденты и позволить журналистам продолжать свою работу в безопасных условиях».

Хартия призывает правоохранительные органы немедленно расследовать инциденты и надлежащим образом реагировать на них. Она также призывает «власти и политические партии осознать роль СМИ и не поощрять насилие в отношении журналистов».

Аппарат народного защитника Грузии также выразил надежду на скорейшее проведение расследования и быстрое установление виновных. «Это будет важной предпосылкой для обеспечения общественного порядка и проведения выборов в мирной среде», — говорится в заявлении офиса омбудсмена.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)