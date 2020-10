Грузинские аналитики о парламентских выборах

31 октября в Грузии состоятся парламентские выборы. Согласно принятым недавно поправкам в Конституцию, в Парламент десятого созыва войдут 120 депутатов по пропорциональным спискам и 30 мажоритарных депутатов, избранных по одномандатным округам (вместо 77/73), а избирательный барьер составит 1%. В то же время партия, набравшая менее 40% голосов, не сможет сформировать правительство самостоятельно.

«Civil Georgia» попросила Корнели Какачия и Иаго Качкачишвили дать оценку предстоящим парламентским выборам и политической среде после выборов.

Корнели Какачия — профессор направления политических наук ТГУ, директор Института политики Грузии:

«Эти парламентские выборы интересны во многих отношениях. В первую очередь, интересно, нарушат ли грузинские избиратели сложившуюся у них традицию не избирать правящую политическую партию на третий срок. Несмотря на то, что пандемия с этой точки зрения может внести некоторые коррективы в пользу правящей партии, и можно сказать, что выборы наступили как раз вовремя для Грузинской мечты с точки зрения результатов, ничего до конца не гарантировано. Особенно с учетом того, как ухудшается эпидемиологическая ситуация и власть, которая до сих пор хвасталось успешным управлением пандемией, в последнее время не выглядит совсем убедительно. Это восприятие еще больше усугубляется нынешним сложным социально-экономическим фоном и мисменеджментом, сложившимся на фоне пика, связанным с Ковидом.

Важным фактором является также и то, что результаты последнего опроса общественного мнения показывают, что существует заказ довольно значительной части избирателей на счет многопартийного Парламента, что станет правильным шагом в случае реализации этого сценария для консолидации демократических ценностей в Грузии.

Что касается ситуации после выборов, многое будет зависеть от конфигурации в Парламенте. В случае, если правящей партии не удастся получить большинство, ей придется сотрудничать с другими (в том числе небольшими) партиями, что порождает определенные ожидания, что этот процесс при правильном управлении будет содействовать проведению политики, направленной на консенсус. Однако, учитывая масштабы существующей политической поляризации, сложно представить, как смогут сотрудничать Грузинская мечта и, скажем, Национальное движение, также как и многие другие партии. Поэтому не исключено, что в следующем Парламенте будет сложно принимать определенные решения, что может повлиять на процесс реформ в различных сферах, которые так нужны стране сегодня».

Иаго Качкачишвили — профессор направления социологии ТГУ, руководитель Института социальных исследований и анализа:

«Тем, что отличает эти выборы от предыдущих, от выборов 2016 года или даже 2012 года, является то, что на этих выборах появился новый центр политического притяжения, если так можно сказать, то есть, иначе говоря, эти выборы больше не проходят по двухполюсному признаку – когда на одном полюсе находится Грузинская мечта, а на другом полюсе находится Национальное движение.

Несмотря на многочисленные попытки как властей, так и со стороны Единого национального движения, чтобы эти выборы были бы переведены снова в режим двухполюсного противостояния, этого не получилось, сорвалось, и сегодня мы видим вышедшие на политическую авансцену различные политические партии, которые имеют реальные шансы попасть в Парламент, или, в целом, повлиять на политический процесс в Грузии. Это, так сказать, самое главное, чем отличаются эти выборы.

В результате этот Парламент будет гораздо более разнообразным, с гораздо большим количеством голосов, в этом Парламенте будут слышны отличающиеся голоса, чем в предыдущем Парламенте, и соответственно, перспективы заполучить единоличную власть в результате этих выборов фактически не существует. В лучшем случае дизайн нового Парламента будет состоять из коалиционного правительства, но даже если коалиция не будет сформирована и, если Грузинская мечта сформирует правительство самостоятельно, все равно большинство, которое она получит, будет настолько хрупким, что Грузинской мечте придется считаться с взглядами, позициями, мнениями, выбором и т.д. других политических партий, попавших в Парламент.

Подводя итог, можно сказать, что будущий Парламент обязательно будет разнообразным, и с разнообразным Парламентом, в условиях состоящего из различных политических субъектов Парламента, демократия победит в большей степени, а авторитаризм в большей степени потерпит поражение.

Я думаю, что в результате этих выборов нам следует ожидать возможности углубления и укрепления демократических процессов в политике, но, конечно, такое разнообразие имеет свою, если можно так выразиться, теневую сторону. Принятие некоторых решений может затянуться, возможно с точки зрения принятия решений по времени этот Парламент не будет эффективным, но когда на весы положено вероятность принятия решений за короткие сроки и демократия, создание демократической атмосферы и демократической среды, естественно, мы должны сделать выбор в пользу демократии, если хотим быть модернистским обществом и если хотим, чтобы наша политическая жизнь стала похожей на цивилизованную демократическую жизнь».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)