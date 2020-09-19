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ЦИК определила порядковые номера избирательных субъектов
Центральная избирательная комиссия Грузии за 42 дня до парламентских выборов, 19 сентября, в результате жеребьевки, определила порядковые номера избирательных субъектов, участвующих в октябрьских выборах.
По сообщению ЦИК, в жеребьевке, которая состоялась сегодня, участвовали 47 из 58 партий и 2 избирательных блоков, зарегистрированных для участия в парламентских выборах Грузии. По той же информации, остальные субъекты по законодательству имели право оставить номера, присвоенные им ранее.
В результате жеребьевки, на предстоящих выборах избирательные субъекты используют следующие избирательные номера:
- № 1 — (партия) Белые;
- № 2 — Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу;
- № 3 — Нино Бурджанадзе — Единая Грузия — Демократическое движение;
- № 4 — Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД;
- № 5 — Избирательный блок Единое национальное движение — Объединенная оппозиция «Сила в единстве»;
- № 6 — Будущая Грузия;
- № 7 — Тамаз Мечиаури за Единую Грузию;
- № 8 — Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии;
- № 9 — Гачечиладзе — Партия Зеленых;
- № 10 — Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии;
- № 11 — Социалистическая партия рабочих;
- № 12 — Движение за свободную Грузию;
- № 13 — Реформер;
- № 14 — Бежан Гунава — Грузинский выбор;
- № 15 — Наша Объединенная Грузия;
- № 16 — Новые христиан-демократы;
- № 17 — Ираклий Окруашвили — Победившая Грузия;
- № 18 — Промышленность спасет Грузию;
- № 19 — Политический союз граждан Наша Грузия — Альянс солидарности;
- № 20 — Грузия;
- № 21 — Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия);
- № 22 — Евроатлантический путь Грузии;
- № 23 — Новая сила;
- № 24 — Алеко Элисашвили — Граждане;
- № 25 — Свободные демократы;
- № 26 — Эка Беселия — П.П. «За справедливость»;
- № 27 — Избирательный блок Георгий Вашадзе-Стратегия строитель;
- № 28 — Грузинские корни;
- № 29 — Давид Чичинадзе — Трибуна;
- № 30 — Измени Грузию;
- № 31 – Свобода – Путь Звиада Гамсахурдиа;
- № 32 — Народная партия;
- № 33 — Национально-демократическая партия (НДП);
- № 34 — За социальную справедливость;
- № 35 — Консервативная (монархическая) партия Грузии;
- № 36 — Гирчи;
- № 37 — Христианско-консервативная партия Грузии;
- № 38 — Единство иберийцев;
- № 39 — Союз защиты прав пенсионеров Грузии;
- № 40 — Единство грузинских националистов — Гаиоз Мамаладзе;
- № 41 — Грузинская мечта — Демократическая Грузия;
- № 42 — Реформаторы;
- № 43 — Путь Звиада (За Бога, правду и страну);
- № 44 — Грузинская идея;
- № 45 — Национально-демократическое движение;
- № 46 — Гия Жоржолиани — Социал-демократы за развитие Грузии;
- № 47 — Звиад Дзидзигури — Консервативная партия Грузии;
- № 48 — Выбор на Родину;
- № 49 — Джондо Багатурия — Грузинская труппа;
- № 50 — Прогрессивная Грузия;
- № 51 – Политическое объединение граждан Политическое движение ветеранов силовиков и патриотов Грузии;
- № 52 — Серго Джавахидзе — Евроатлантический вектор;
- № 53 — Традиционалисты;
- № 54 — Народное движение Христиан-демократы;
- № 55 — Грузинский марш — Национальное движение;
- № 56 — Лело;
- № 57 — Орден сынов отечества «Родина»;
- № 58 — Социал-демократическая партия Грузии;
- № 59 — Партия единства и развития Грузии;
- № 60 — Партия развития Грузии.
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