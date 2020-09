ЦИК определила порядковые номера избирательных субъектов

Центральная избирательная комиссия Грузии за 42 дня до парламентских выборов, 19 сентября, в результате жеребьевки, определила порядковые номера избирательных субъектов, участвующих в октябрьских выборах.

По сообщению ЦИК, в жеребьевке, которая состоялась сегодня, участвовали 47 из 58 партий и 2 избирательных блоков, зарегистрированных для участия в парламентских выборах Грузии. По той же информации, остальные субъекты по законодательству имели право оставить номера, присвоенные им ранее.

В результате жеребьевки, на предстоящих выборах избирательные субъекты используют следующие избирательные номера:

№ 1 — (партия) Белые;

№ 2 — Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу;

№ 3 — Нино Бурджанадзе — Единая Грузия — Демократическое движение;

№ 4 — Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД;

№ 5 — Избирательный блок Единое национальное движение — Объединенная оппозиция «Сила в единстве»;

№ 6 — Будущая Грузия;

№ 7 — Тамаз Мечиаури за Единую Грузию;

№ 8 — Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии;

№ 9 — Гачечиладзе — Партия Зеленых;

№ 10 — Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии;

№ 11 — Социалистическая партия рабочих;

№ 12 — Движение за свободную Грузию;

№ 13 — Реформер;

№ 14 — Бежан Гунава — Грузинский выбор;

№ 15 — Наша Объединенная Грузия;

№ 16 — Новые христиан-демократы;

№ 17 — Ираклий Окруашвили — Победившая Грузия;

№ 18 — Промышленность спасет Грузию;

№ 19 — Политический союз граждан Наша Грузия — Альянс солидарности;

№ 20 — Грузия;

№ 21 — Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия);

№ 22 — Евроатлантический путь Грузии;

№ 23 — Новая сила;

№ 24 — Алеко Элисашвили — Граждане;

№ 25 — Свободные демократы;

№ 26 — Эка Беселия — П.П. «За справедливость»;

№ 27 — Избирательный блок Георгий Вашадзе-Стратегия строитель;

№ 28 — Грузинские корни;

№ 29 — Давид Чичинадзе — Трибуна;

№ 30 — Измени Грузию;

№ 31 – Свобода – Путь Звиада Гамсахурдиа;

№ 32 — Народная партия;

№ 33 — Национально-демократическая партия (НДП);

№ 34 — За социальную справедливость;

№ 35 — Консервативная (монархическая) партия Грузии;

№ 36 — Гирчи;

№ 37 — Христианско-консервативная партия Грузии;

№ 38 — Единство иберийцев;

№ 39 — Союз защиты прав пенсионеров Грузии;

№ 40 — Единство грузинских националистов — Гаиоз Мамаладзе;

№ 41 — Грузинская мечта — Демократическая Грузия;

№ 42 — Реформаторы;

№ 43 — Путь Звиада (За Бога, правду и страну);

№ 44 — Грузинская идея;

№ 45 — Национально-демократическое движение;

№ 46 — Гия Жоржолиани — Социал-демократы за развитие Грузии;

№ 47 — Звиад Дзидзигури — Консервативная партия Грузии;

№ 48 — Выбор на Родину;

№ 49 — Джондо Багатурия — Грузинская труппа;

№ 50 — Прогрессивная Грузия;

№ 51 – Политическое объединение граждан Политическое движение ветеранов силовиков и патриотов Грузии;

№ 52 — Серго Джавахидзе — Евроатлантический вектор;

№ 53 — Традиционалисты;

№ 54 — Народное движение Христиан-демократы;

№ 55 — Грузинский марш — Национальное движение;

№ 56 — Лело;

№ 57 — Орден сынов отечества «Родина»;

№ 58 — Социал-демократическая партия Грузии;

№ 59 — Партия единства и развития Грузии;

№ 60 — Партия развития Грузии.

