Фото: facebook.com/CentralElectionCommissionOfGeorgia/
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ЦИК определила порядковые номера избирательных субъектов

19/09/2020 - 19:34
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Центральная избирательная комиссия Грузии за 42 дня до парламентских выборов, 19 сентября, в результате жеребьевки, определила порядковые номера избирательных субъектов, участвующих в октябрьских выборах.

По сообщению ЦИК, в жеребьевке, которая состоялась сегодня, участвовали 47 из 58 партий и 2 избирательных блоков, зарегистрированных для участия в парламентских выборах Грузии. По той же информации, остальные субъекты по законодательству имели право оставить номера, присвоенные им ранее.

В результате жеребьевки, на предстоящих выборах избирательные субъекты используют следующие избирательные номера:

  • № 1 — (партия) Белые;
  • № 2 — Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу;
  • № 3 — Нино Бурджанадзе — Единая Грузия — Демократическое движение;
  • № 4 — Давид Чичинадзе Трибуна — ХДД;
  • № 5 — Избирательный блок Единое национальное движение — Объединенная оппозиция «Сила в единстве»;
  • № 6 — Будущая Грузия;
  • № 7 — Тамаз Мечиаури за Единую Грузию;
  • № 8 — Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии;
  • № 9 — Гачечиладзе — Партия Зеленых;
  • № 10 — Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии;
  • № 11 — Социалистическая партия рабочих;
  • № 12 — Движение за свободную Грузию;
  • № 13 — Реформер;
  • № 14 — Бежан Гунава — Грузинский выбор;
  • № 15 — Наша Объединенная Грузия;
  • № 16 — Новые христиан-демократы;
  • № 17 — Ираклий Окруашвили — Победившая Грузия;
  • № 18 — Промышленность спасет Грузию;
  • № 19 — Политический союз граждан Наша Грузия — Альянс солидарности;
  • № 20 — Грузия;
  • № 21 — Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия);
  • № 22 — Евроатлантический путь Грузии;
  • № 23 — Новая сила;
  • № 24 — Алеко Элисашвили — Граждане;
  • № 25 — Свободные демократы;
  • № 26 — Эка Беселия — П.П. «За справедливость»;
  • № 27 — Избирательный блок Георгий Вашадзе-Стратегия строитель;
  • № 28 — Грузинские корни;
  • № 29 — Давид Чичинадзе — Трибуна;
  • № 30 — Измени Грузию;
  • № 31 – Свобода – Путь Звиада Гамсахурдиа;
  • № 32 — Народная партия;
  • № 33 — Национально-демократическая партия (НДП);
  • № 34 — За социальную справедливость;
  • № 35 — Консервативная (монархическая) партия Грузии;
  • № 36 — Гирчи;
  • № 37 — Христианско-консервативная партия Грузии;
  • № 38 — Единство иберийцев;
  • № 39 — Союз защиты прав пенсионеров Грузии;
  • № 40 — Единство грузинских националистов — Гаиоз Мамаладзе;
  • № 41 — Грузинская мечта — Демократическая Грузия;
  • № 42 — Реформаторы;
  • № 43 — Путь Звиада (За Бога, правду и страну);
  • № 44 — Грузинская идея;
  • № 45 — Национально-демократическое движение;
  • № 46 — Гия Жоржолиани — Социал-демократы за развитие Грузии;
  • № 47 — Звиад Дзидзигури — Консервативная партия Грузии;
  • № 48 — Выбор на Родину;
  • № 49 — Джондо Багатурия — Грузинская труппа;
  • № 50 — Прогрессивная Грузия;
  • № 51 – Политическое объединение граждан Политическое движение ветеранов силовиков и патриотов Грузии;
  • № 52 — Серго Джавахидзе — Евроатлантический вектор;
  • № 53 — Традиционалисты;
  • № 54 — Народное движение Христиан-демократы;
  • № 55 — Грузинский марш — Национальное движение;
  • № 56 — Лело;
  • № 57 — Орден сынов отечества «Родина»;
  • № 58 — Социал-демократическая партия Грузии;
  • № 59 — Партия единства и развития Грузии;
  • № 60 — Партия развития Грузии.

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19/09/2020 - 19:34
3 2 minutes read

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