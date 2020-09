Лейбористская партия Грузии представила мажоритарных кандидатов и кандидатов в мэры

Лейбористская партия Грузии на проведенном 26 сентября во дворе храма Метехи в Тбилиси собрании представила своих кандидатов к октябрьским парламентским выборам в 10 из 30 одномандатных округов. Сегодня же партия выдвинула кандидатов в мэры и мажоритарных кандидатов в сакребуло.

Известно, что лидер партии Шалва Нателашвили будет единым кандидатом от оппозиции по Надзаладевскому округу в Тбилиси. Его сын Бека Нателашвили попытается завоевать сердца избирателей в округе Мцхета-Мтианети.

Кроме того, от имени партии еще в 8 одномандатных округах будут баллотироваться следующие кандидаты:

Ника Вардошвили — муниципалитеты Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи;

— муниципалитеты Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи; Михаил Кумсишвили — муниципалитет Рустави;

— муниципалитет Рустави; Али Бадырови — муниципалитеты Марнеули и Гардабани;

— муниципалитеты Марнеули и Гардабани; Темур Циклаури — муниципалитеты Болниси, Дманиси, Тетрицкаро и Цалка;

— муниципалитеты Болниси, Дманиси, Тетрицкаро и Цалка; Георгий Читаури — муниципалитеты Ахалцихе, Борджоми, Адигени и Аспиндза;

— муниципалитеты Ахалцихе, Борджоми, Адигени и Аспиндза; Самсон Гугава — муниципалитеты Ткибули, Терджола, Зестафони и Багдати;

— муниципалитеты Ткибули, Терджола, Зестафони и Багдати; Давид Мамаладзе — муниципалитеты Озургети, Ланчхути и Чохатаури;

— муниципалитеты Озургети, Ланчхути и Чохатаури; Тариел Каландаришвили — муниципалитет Батуми.

К выборам в Верховный совет Аджарии Лейбористская партия представила Зураба Ломия кандидатом номер один в своем партийном списке.

Кроме того, Ираклий Киквадзе будет бороться за пост мэра Кутаиси от имени Лейбористской партии, а Отар Косашвили – за пост мэра Каспи.

Сегодня в партии также были выдвинуты мажоритарные кандидаты в депутаты на дополнительных выборах в муниципальные сакребуло. В Сакребуло Тбилиси за мандат мажоритарного депутата от партии будет бороться Мамука Джугели, в Они — Мариам Гочалеишвили, в Телави — Тамар Менабдишвили и в Тетрицкаро — Татиа Маисурадзе.

При представлении женщин-кандидатов в депутаты местные сакребуло лидер партии Шалва Нателашвили заявил, что «вкусные» и «красивейшие куски» оставил напоследок. «За вас будут голосовать только за эту красоту», — обратился он к своим однопартийцам.

Такая оценка главного лейбориста Грузии уже вызвала негативную реакцию части представителей общественности. Шалву Нателашвили подвергли критике за «сексистские» эпитеты.

Нателашвили пообещал избирателям своего округа, что он будет не только их депутатом, но и членом «семьи». Он также выразил готовность стать премьер-министром страны, если на то будет воля «народа» и «Бога».

Он также пообещал, что после смены власти захваченное «Иванишвили» и «Каладзе» (фамилии во множественном числе) имущество, будет возвращено в бюджет. Нателашвили также пообещал социальные гарантии, бесплатное образование, пособие по безработице и защиту грузинских земель от «иностранной экспансии».

«Грузия принадлежит гражданам Грузии, независимо от их национальности, и прежде всего они должны здесь жить счастливо», — добавил он.

Нателашвили подчеркнул решающее значение выборов 31 октября для страны и призвал граждан прийти на избирательные участки в день выборов.

