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БДИПЧ/ОБСЕ отменяет краткосрочную Миссию по наблюдению за выборами

11/10/2020 - 13:11
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Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ) заявило 9 октября, что ограничивает свою Миссию по наблюдению за выборами в Грузии и в стране останутся только основные эксперты и долгосрочные наблюдатели, а краткосрочные наблюдатели в страну уже не приедут из-за пандемии Ковид-19.

Согласно заявлению, государства-члены ОБСЕ не смогли предоставить достаточное количество краткосрочных наблюдателей для наблюдения за процедурами в день выборов.

Миссию по наблюдению за октябрьскими парламентскими выборами в Грузии БДИПЧ/ОБСЕ открыло 25 октября. Миссия состоит из 13 экспертов и 27 долгосрочных наблюдателей. 350 краткосрочных наблюдателей больше не прибудут в страну для наблюдения за процедурами в день выборов.

По заявлению БДИПЧ/ОБСЕ, такое же изменение коснулось миссий наблюдателей в Молдове и Украине.

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11/10/2020 - 13:11
10 1 minute read

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