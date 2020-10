БДИПЧ/ОБСЕ отменяет краткосрочную Миссию по наблюдению за выборами

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ) заявило 9 октября, что ограничивает свою Миссию по наблюдению за выборами в Грузии и в стране останутся только основные эксперты и долгосрочные наблюдатели, а краткосрочные наблюдатели в страну уже не приедут из-за пандемии Ковид-19.

Согласно заявлению, государства-члены ОБСЕ не смогли предоставить достаточное количество краткосрочных наблюдателей для наблюдения за процедурами в день выборов.

Миссию по наблюдению за октябрьскими парламентскими выборами в Грузии БДИПЧ/ОБСЕ открыло 25 октября. Миссия состоит из 13 экспертов и 27 долгосрочных наблюдателей. 350 краткосрочных наблюдателей больше не прибудут в страну для наблюдения за процедурами в день выборов.

По заявлению БДИПЧ/ОБСЕ, такое же изменение коснулось миссий наблюдателей в Молдове и Украине.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)