Антитурецкие заявления в преддверии выборов в Грузии американский конгрессмен связывает с Россией

Американский конгрессмен, сопредседатель Группы дружбы с Грузией в Конгрессе США Адам Кинзингер 3 сентября выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность «широко распространенным искажением фактов о том, что Аджария находится под угрозой со стороны Турции».

Конгрессмен-республиканец говорит, что распространение антитурецкого дискурса в Аджарии — это «попытка избежать обвинений в незаконной оккупации территорий Грузии» со стороны России и «возможность эффективно вмешаться в предстоящие важные выборы» в Грузии.

Конгрессмен считает, что «Турция является важным стратегическим партнером Грузии и США» и что доказательства по поводу нахождения Аджария под угрозой, «абсурдны».

Кинзингер также призвал «все партии (в Грузии) действовать прозрачно в отношении всех типов иностранных финансовых спонсоров и воздерживаться от провокационной и опасной риторики».

«Мир наблюдает за тем, как Грузия делает эти важные шаги в направлении демократии. Надеюсь, что их выборы (в Грузии) будут свободными, справедливыми и основанными исключительно на выборе грузинского народа», — заявил конргессмен.

