АМЮГ опубликовала третий промежуточный доклад о предвыборном мониторинге

Неправительственная организация Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) 30 октября опубликовала третий промежуточный доклад о предвыборном мониторинге, в котором говорится, что избирательная кампания в октябре проводилась в условиях насильственного противостояния и на этот раз «горячей точкой» были Шида Картли и Квемо Картли.

Доклад охватывает выявленные в октябре 2020 года «нарушения или примеры плохой практики», которые «искажают предвыборную среду».

В течение отчетного периода АМЮГ выявила 1 случай игнорирования разделения государства и правящей партии, 1 случай использования административного ресурса, 2 случая предполагаемого подкупа избирателей, 2 случая препятствования проведению предвыборной кампании и 8 случаев давления и насильственных действий.

Значительная часть доклада посвящена предполагаемому давлению на публичных служащих со стороны Грузинской мечты и насильственным действиям. В этом контексте в документе говорится о нападениях на члена Избирательного штаба кандидата в мажоритарные депутаты в Самгорском районе от Единого национального движения Левана Хабеишвили – Левана Картвелишвили, и на члена Европейской Грузии Октая Скандарова. В докладе также перечислены случаи предположительной угрозы в адрес члена партии Лело, случай нападения на офис Европейской Грузии, когда в здание бросили кирпич, противостояние между членами Грузинской мечты и Европейской Грузии в селе Ахалубани в регионе Шида Картли, нападения на сторонников Кахи Окриашвили, мажоритарного кандидата от объединения «Сила в единстве» в избирательном округе Болнисского и Дманисского муниципалитетов и случай стрельбы предположительно из огнестрельного оружия у офиса Грузинской мечты в Дманиси.

Согласно документу, дела о предположительном подкупе избирателей связаны с Грузинской мечтой и партией Свободная Грузия. В первом случае член правящей партии Рима Беридзе подарила холодильник и продукты питания одной из социально незащищенных семей. А Свободная Грузия обещала гражданам помощь в приобретении лекарств со скидкой 70-80%.

В контексте стирания грани между государством и правящей партией АМЮГ отмечает факт подчеркивания заслуг Фонда Карту и Бидзины Иванишвили во время выступления министра окружающей среды и сельского хозяйства Левана Давиташвили о проекте восстановления и реабилитации городского лесного ландшафта в парке Мтацминда.

АМЮГ также рассматривает выступление депутата Грузинской мечты Геннадия Маргвелашвили в поддержку мажоритарного кандидата от правящей партии Зазы Ломинадзе на открытии сезона Государственного театра имени Ладо Месхишвили в Кутаиси. «На мероприятии. Организованном за счет государственного бюджета, запрещена предвыборная агитация со стороны организатора мероприятия, и это действие расценивается как использование административного ресурса», — говорится в докладе.

В качестве примеров препятствования в проведении избирательной кампании АМЮГ называет препятствия, созданные для партий «Стратегия Агмашенебели» и Лело. В частности, согласно документу, правоохранители не разрешили гражданам войти в палатку, поставленную партией «Стратегия Агмашенебели» для сбора подписей у Мэрии Тбилиси, а членам «Лело» помешали в размещении агитационных материалов на Кахетинском шоссе.

