На избирательных участках в Грузии началось голосование на парламентских выборах

3 657 избирательных участков по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) открылись сегодня ровно в 8 утра, где избиратели будут голосовать за будущих депутатов Парламента Грузии.

По информации Центральной избирательной комиссии, в Едином списке избирателей числится 3 526 023 избирателя, в том числе 14 170 зарегистрированы за рубежом.

В связи с пандемией Ковид-19 были созданы дополнительные 127 специальных избирательных участков для избирателей, находящихся в медицинских учреждениях, в карантине или самоизоляции. По сообщению ЦИК, голосование и подсчет голосов на таких избирательных участках будет обеспечено отдельными специальными группами.

30 октября ЦИК утвердила специальный список избирателей, находящихся в изоляции, согласно которому, в выборах примут участие 10 845 избирателей, которые находятся в медицинских учреждениях и изоляции. По данным ЦИК, количество избирателей в самоизоляции составляет 3 695 человек, а количество находящихся в стационаре и карантинной зоне — 7 150 человек.

В выборах участвуют 50 избирательных субъектов, 48 партий, 2 блока и 490 мажоритарных кандидатов, зарегистрированных в 30 мажоритарных округах.

По условиям соглашения, достигнутого между правящей командой и оппозицией 8 марта 2020 г., парламентские выборы пройдут по По условиям соглашения, достигнутого между правящей командой и оппозицией 8 марта 2020 г., парламентские выборы пройдут по формуле 120/30 . Это означает, что избиратель будут выбирать 120 депутатов (вместо 77) по пропорциональным правилам и 30 депутатов (вместо 73) по мажоритарной системе.

Параллельно с парламентскими выборами, сегодня проходят промежуточные выборы в сакребуло муниципалитетов Телави, Тетрицкаро и Они, а в пяти муниципалитетах — Каспи, Они, Харагаули, Тержола и Кутаиси – избирают мэров муниципалитетов.

Избирательные участки по всей стране закроются сегодня в 20:00, после чего начнется процесс подсчета голосов.

Подробно о предвыборных процессах читайте по этой

