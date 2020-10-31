На избирательных участках в Грузии началось голосование на парламентских выборах
3 657 избирательных участков по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) открылись сегодня ровно в 8 утра, где избиратели будут голосовать за будущих депутатов Парламента Грузии.
По информации Центральной избирательной комиссии, в Едином списке избирателей числится 3 526 023 избирателя, в том числе 14 170 зарегистрированы за рубежом.
В связи с пандемией Ковид-19 были созданы дополнительные 127 специальных избирательных участков для избирателей, находящихся в медицинских учреждениях, в карантине или самоизоляции. По сообщению ЦИК, голосование и подсчет голосов на таких избирательных участках будет обеспечено отдельными специальными группами.
30 октября ЦИК утвердила специальный список избирателей, находящихся в изоляции, согласно которому, в выборах примут участие 10 845 избирателей, которые находятся в медицинских учреждениях и изоляции. По данным ЦИК, количество избирателей в самоизоляции составляет 3 695 человек, а количество находящихся в стационаре и карантинной зоне — 7 150 человек.
В выборах участвуют 50 избирательных субъектов, 48 партий, 2 блока и 490 мажоритарных кандидатов, зарегистрированных в 30 мажоритарных округах.
Параллельно с парламентскими выборами, сегодня проходят промежуточные выборы в сакребуло муниципалитетов Телави, Тетрицкаро и Они, а в пяти муниципалитетах — Каспи, Они, Харагаули, Тержола и Кутаиси – избирают мэров муниципалитетов.
Избирательные участки по всей стране закроются сегодня в 20:00, после чего начнется процесс подсчета голосов.
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