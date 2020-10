Партия Стратегия Агмашенебели представила парламентский список

Избирательный блок «Георгий Вашадзе — Стратегия Агмашенебели» — один из избирательных субъектов, представивших в Центральную избирательную комиссию пропорциональный партийный список к парламентским выборам 31 октября. Парламентский список блока возглавляет Георгий Вашадзе, основатель партии Стратегия Агмашенебели и кандидат в премьер-министры от партии. За ним следует Тамар Чарквиани, лидер партии «Закон и правосудие», которая входит в блок.

Ниже приведена первая двадцатка списка Стратегии Агмашенебели:

Георгий Вашадзе; Тамар Чарквиани; Паата Манджгаладзе; Теона Акубардия; Бесики Баркая; Серго Чихладзе; Давид Цеквава; Теона Чалидзе; Леван Чичинадзе; Георгий Тевдорадзе; Георгий Цобехия; Нана Тохвадзе; Тамта Шаматава; Давид Топурия; Манана Джебашвили; Ана Кобахидзе; Лаша Диаров; Тамила Джапаридзе; Георгий Хабурзания; Эднар Мгеладзе.

Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.

