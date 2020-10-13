Партия Стратегия Агмашенебели представила парламентский список
Избирательный блок «Георгий Вашадзе — Стратегия Агмашенебели» — один из избирательных субъектов, представивших в Центральную избирательную комиссию пропорциональный партийный список к парламентским выборам 31 октября. Парламентский список блока возглавляет Георгий Вашадзе, основатель партии Стратегия Агмашенебели и кандидат в премьер-министры от партии. За ним следует Тамар Чарквиани, лидер партии «Закон и правосудие», которая входит в блок.
Ниже приведена первая двадцатка списка Стратегии Агмашенебели:
- Георгий Вашадзе;
- Тамар Чарквиани;
- Паата Манджгаладзе;
- Теона Акубардия;
- Бесики Баркая;
- Серго Чихладзе;
- Давид Цеквава;
- Теона Чалидзе;
- Леван Чичинадзе;
- Георгий Тевдорадзе;
- Георгий Цобехия;
- Нана Тохвадзе;
- Тамта Шаматава;
- Давид Топурия;
- Манана Джебашвили;
- Ана Кобахидзе;
- Лаша Диаров;
- Тамила Джапаридзе;
- Георгий Хабурзания;
- Эднар Мгеладзе.
Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.
Все подробности о предстоящих парламентских выборах смотрите по ссылке ниже:
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