Фото: facebook.com/strategy.aghmashenebeli.giorgivashadze/
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Партия Стратегия Агмашенебели представила парламентский список

13/10/2020 - 16:55
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Избирательный блок «Георгий Вашадзе — Стратегия Агмашенебели» — один из избирательных субъектов, представивших в Центральную избирательную комиссию пропорциональный партийный список к парламентским выборам 31 октября. Парламентский список блока возглавляет Георгий Вашадзе, основатель партии Стратегия Агмашенебели и кандидат в премьер-министры от партии. За ним следует Тамар Чарквиани, лидер партии «Закон и правосудие», которая входит в блок.

Ниже приведена первая двадцатка списка Стратегии Агмашенебели:

  1. Георгий Вашадзе;
  2. Тамар Чарквиани;
  3. Паата Манджгаладзе;
  4. Теона Акубардия;
  5. Бесики Баркая;
  6. Серго Чихладзе;
  7. Давид Цеквава;
  8. Теона Чалидзе;
  9. Леван Чичинадзе;
  10. Георгий Тевдорадзе;
  11. Георгий Цобехия;
  12. Нана Тохвадзе;
  13. Тамта Шаматава;
  14. Давид Топурия;
  15. Манана Джебашвили;
  16. Ана Кобахидзе;
  17. Лаша Диаров;
  18. Тамила Джапаридзе;
  19. Георгий Хабурзания;
  20. Эднар Мгеладзе.

Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.

Все подробности о предстоящих парламентских выборах смотрите по ссылке ниже:

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13/10/2020 - 16:55
3 1 minute read

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