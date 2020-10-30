Предвыборный баннер в Дидубийском районе, Тбилиси, сентябрь, 2020 г., Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
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Грузинская мечта и оппозиция обвиняют друг друга в связях с наблюдателями

30/10/2020 - 15:18
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Грузинская мечта и Оппозиционное объединение «Сила в единстве» обвинили друг друга в связях с различными НПО и обнародовали названия организаций и имена их членов, которые, как считается, находятся в близких отношениях с различными политическими силами.

27 октября бывший министр юстиции Теа Цулукиани, которая в настоящее время является четвертым номером в списке партийном списке правящей Грузинской мечты, обвинила 32 из 129 местных организаций, зарегистрированных в качестве наблюдателей, в прямых или частичных связях с оппозиционными партиями.

По словам Цулукиани, 20 НПО связаны с Единым национальным движением, в том числе «Клуб реформаторов», основателем которой является Дмитрий Шашкин. Последний занимал различные высокие посты во время правления Национального движения; Также «Платформа 20/20», программный директором которой Лаша Парулава возглавлял Мцхетскую региональную организацию Национального движения во время парламентских выборов 2016 года.

Бывший министр юстиции также отметила, что восемь неправительственных организаций связаны с Европейской Грузией, в том числе, «Движение единство и объединение Грузии», член правления которой Элене Озашвили входит в партийный список Европейской Грузии.

По словам Цулукиани, две неправительственные организации связаны с партией «Стратегия Агмашенебели» Георгия Вашадзе. Это «Обсерватория политики и права» и «Свободный вектор», а «Слово грузинское» и «Защищенное и информированное общество» связаны с Альянсом патриотов.

В ответ на обвинения Цулукиани одна из субъектов объединения «Сила в единстве», член Республиканской партии Тамар Кордзаия на брифинге 29 октября назвала НПО, которые финансируются из государственного бюджета и предположительно связанные с правящей партией.

Кордзаия отметила, что в 2020 году 30 местных неправительственных организаций финансировались за счет государственных грантов, в том числе —  Аналитико-компиляционный центр избирательных политических технологий, Общественный защитник, Центр регионального развития и поддержки, Центр демократических изменений и Единство в защиту прав общественности. По словам Кордзаия, список неправительственных организаций, близких к Грузинской мечте, «довольно длинный».

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30/10/2020 - 15:18
4 1 minute read

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