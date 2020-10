Грузинские НПО оценивают предвыборную среду в стране

ТРИ НПО — Международное общество за справедливые выборы и демократию, Международная прозрачность — Грузия и Хартия журналистской этики Грузии – 29 октября опубликовали совместный доклад об оценке предвыборной среды в стране. Согласно документу, в предвыборный период основными вызовами были использование административного ресурса, предполагаемый подкуп избирателей, насилие, давление, угрозы и поляризованная медиа-среда.

По оценке НПО, во время кризиса, вызванного пандемией Ковид-19, в процессе выдачи государством социальной помощи «грань между государством и правящей партией не была четкой».

По словам правозащитников, в агитационных встречах правящей партии принимали участие публичные служащие, сотрудники государственных и муниципальных служб, сотрудники окружных избирательных комиссий и священнослужители высшей иерархии Православной Церкви. По их оценке, это «явное выражение поддержки Грузинской мечты».

Согласно докладу, в период избирательной кампании наблюдатели зафиксировали более 80 случаев давления, угроз и увольнений с работы. В то же время, согласно документу, в беседах с наблюдателями представители оппозиционных политических партий говорили о слежке и преследовании местных наблюдателей в различной форме. В докладе также упоминается отправка в командировки сотрудников правоохранительных органов для оказания влияния на выборы.

По заявлению НПО, наблюдатели выявили более 20 случаев насилия и давления в предвыборный период. Их особенно беспокоит противостояние активистов Грузинской мечты и ЕНД в Марнеульском муниципалитете, в ходе которого пострадали журналисты. Правозащитники также акцентируют внимание на нападения в объединенном избирательном округе Болниси и Дманиси, подчеркивая, что члены как правящей партии, так и оппозиции указали на применение огнестрельного оружия во время инцидентов.

Согласно докладу, было выявлено более 60 случаев предполагаемого подкупа избирателей в различных формах. НПО также считают, что признаки подкупа избирателей присутствовали в агитационной активности как кандидатов от правящей партии, так и представителей оппозиционных партий (в относительно небольших масштабах).

В документе также подчеркивается, что в 2020 году доноры Грузинской мечты выиграли тендеры на сумму около 47 миллионов лари.

В документе также упоминается попытка прокуратуры дискредитировать Единое национальное движение и упоминается арест 7 октября бывших членов правительственной Комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы — Ивери Мелашвили и Натальи Иличевой.

НПО также подвергли критике принятие постановления о правилах участия инфицированных Ковид-19 и находящихся в изоляции лиц в выборах за 12 дней до выборов, отметив, что сжатые сроки для запроса переносной урны для голосования для лиц, находящихся в самоизоляции, также являются проблематичными.

Отмечая поляризацию медиа-среды в предвыборный период, НПО подчеркнули, что представители Грузинской мечты отказались посещать критические СМИ. Правозащитники также акцентируют внимание на случаи словесных оскорблений и угроз в адрес критически настроенных СМИ или организаций со стороны высокопоставленных должностных лиц.

