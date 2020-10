Грузинская мечта представила свою предвыборную программу

Правящая партия Грузинская мечта 1 октября представила населению «отчет о деятельности за 8 лет» и ознакомила общественность с основными положениями своей предвыборной программы к предстоящим парламентским выборам. В период избирательной кампании партия также намерена представить гражданам планы на будущее «по отраслевым блокам».

Презентация, которая проходила в выставочном пространстве «Экспо Джорджиа» в Тбилиси, длилась около двух часов и на ней присутствовали представители законодательной и исполнительной власти. В мероприятии также участвовал председатель партии Бидзина Иванишвили.

Об основных приоритетах предвыборной программы «Грузинской мечты» рассказал исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе, по словам которого, в разработке программы участвовали представители законодательной и исполнительной власти, а также органов местного самоуправления и «высококвалифицированные эксперты».

Кобахидзе отметил, что предвыборная программа партии откликается ​​на решение двух основных проблем — оккупации и бедности, которые «достались в наследство» властям Грузинской мечты. Он также назвал главными целями партии «восстановление территориальной целостности мирными усилиями, примирение с абхазскими и осетинскими братьями и сестрами и окончательное преодоление бедности в Грузии».

«Целью нашей предвыборной программы является проведение реформ эффективными и заботливыми властями, которые будут способствовать дальнейшему укреплению демократии, мира и безопасности, обеспечат быстрый экономический прогресс, повысят благосостояние граждан, улучшить социальное положение граждан и укрепят нашей стране достойное место в международном содружестве», — подчеркнул Кобахидзе.

Он также назвал вступление страны в Европейский союз возможностью для достижения этих целей, добавив: «в сопровождении пакета достижений, предусмотренных нашей предвыборной программой, Грузия подаст официальную заявку на членство в ЕС в 2024 году».

Кобахидзе в очередной раз попросил у общественности «мандат» на выполнение намеченных «амбициозных задач» и выразил надежду, что народ «в очередной раз» выразит доверие Грузинской мечте. «Вместе ради европейского будущего Грузии, вместе ради успеха Грузии», — обратился он к присутствующим.

После выступлен6ия Кобахидзе представители законодательной и исполнительной власти рассказали по-тематически о достижениях и планах на будущее властей Грузинской мечты. С 40-минутной речью выступил также председатель партии Бидзина Иванишвили.

Иванишвили посвятил около трети своего выступления критике предыдущей власти и еще раз напомнил общественности и международному сообществу, «в условиях какой деспотической и человеконенавистной власти пришлось жить грузинскому обществу до 1 октября 2012 года».

Он в очередной раз напомнил о недостатках в судебной системе, правах человека, притеснениях, угрозах и шантаже в отношении бизнеса, а также об элитной коррупции и вновь обвинил власть Единого национального движения в потере 20% территорий страны.

После этого Иванишвили сосредоточил внимание на прогрессе, достигнутом страной с момента прихода к власти Грузинской мечты, и улучшении позиций страны в различных международных рейтингах, подчеркнув, что «Грузинская мечта сделала человека главной осью государства».

Иванишвили засчитал заслугой только Грузинской мечты подписание Соглашения об ассоциации и Соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, а также «установление безвизового режима с Европой». В контексте успеха по внешнеполитическому направлению он также назвал «акт двухпартийной поддержки со стороны США».

Председатель Грузинской мечты также отметил, что, несмотря на оккупацию, властям Грузинской мечты все же удается «поддерживать мир с помощью рациональных и прагматичных подходов», чего, по его словам, не удавалось сделать ни одному из ее предшественников.

Он также обвинил прежние власти в желании взять реванш и в попытке нанесения ущерба репутации Грузинской мечты в глазах общественности, добавив: «мы обязательно победим снова вместе для успеха Грузии».

