Блок «ЕНД — Сила в Единстве» представил кандидатов в мажоритарные депутаты

Избирательный блок «Единое национальное движение, Оппозиционное объединение – Сила в единстве» 23 сентября представил своих кандидатов в мажоритарные депутаты в 25 из 30 одномандатных округов.

Как известно, в двух избирательных округах Тбилиси — Глдани и Самгори – от имени Объединенной оппозиции будут баллотироваться члены Национального движения Ника Мелия и Леван Хабеишвили. Сегодня же партия выдвинула бывшего министра образования Хатию Деканоидзе своим кандидатом по Исанскому одномандатному округу. Что касается других 5 избирательных округов в Тбилиси, здесь ЕНД поддержит единых кандидатов от оппозиции.

Что касается регионов, список кандидатов в мажоритарные депутаты от этого избирательного блока выглядит следующим образом:

Георгий Ботковели — муниципалитеты Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи;

— муниципалитеты Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи; Леван Бежашвили — муниципалитеты Гурджаани, Сагареджо, Дедоплисцкаро и Сигнаги;

— муниципалитеты Гурджаани, Сагареджо, Дедоплисцкаро и Сигнаги; Давид Кацитадзе — муниципалитет Рустави, а также административные единицы муниципалитета Гардабани — Норио, Марткопи, Ахалсопели, Сартичала, Гамарджвеба, Ахали Самгори, Лемшвениера, Телети, Кумиси и Крцаниси;

— муниципалитет Рустави, а также административные единицы муниципалитета Гардабани — Норио, Марткопи, Ахалсопели, Сартичала, Гамарджвеба, Ахали Самгори, Лемшвениера, Телети, Кумиси и Крцаниси; Азер Сулейманов — муниципалитеты Марнеули и Гардабани (за исключением вышеупомянутых административных единиц);

— муниципалитеты Марнеули и Гардабани (за исключением вышеупомянутых административных единиц); Каха Окриашвили — муниципалитеты Болниси, Дманиси, Тетрицкаро и Цалка;

— муниципалитеты Болниси, Дманиси, Тетрицкаро и Цалка; Цезарь Чочели — муниципалитеты Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги;

— муниципалитеты Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги; Бадри Басишвили — муниципалитеты Каспи и Гори (кроме административных единиц Вариани, Никози, Тирдзниси, Скра и Шиндиси);

— муниципалитеты Каспи и Гори (кроме административных единиц Вариани, Никози, Тирдзниси, Скра и Шиндиси); Нато Чхеидзе — муниципалитеты Хашури и Карели, включая административные единицы Горийского муниципалитета: Вариани, Никози, Тирдзниси, Скра и Шиндиси, за исключением самого муниципалитета;

— муниципалитеты Хашури и Карели, включая административные единицы Горийского муниципалитета: Вариани, Никози, Тирдзниси, Скра и Шиндиси, за исключением самого муниципалитета; Важа Читашвили — муниципалитеты Ахалцихе, Борджоми, Адигени и Аспиндза;

— муниципалитеты Ахалцихе, Борджоми, Адигени и Аспиндза; Мели Краисиани — муниципалитеты Ахалкалаки и Ниноцминда;

— муниципалитеты Ахалкалаки и Ниноцминда; Григол Вашадзе — Кутаисский муниципалитет;

— Кутаисский муниципалитет; Георгий Капанадзе — муниципалитеты Сачхере, Чиатура и Харагаули;

— муниципалитеты Сачхере, Чиатура и Харагаули; Каха Гецадзе — муниципалитеты Ткибули, Терджола, Зестафони и Багдати;

— муниципалитеты Ткибули, Терджола, Зестафони и Багдати; Нанука Жоржолиани — муниципалитеты Самтредиа, Цхалтубо, Вани и Хони;

— муниципалитеты Самтредиа, Цхалтубо, Вани и Хони; Малхаз Джалагония — муниципалитет Зугдиди;

— муниципалитет Зугдиди; Муртаз Зоделава — муниципалитеты Поти, Хоби и Сенаки;

— муниципалитеты Поти, Хоби и Сенаки; Роланд Пипиа — муниципалитеты Цаленджиха, Чхороцку, Мартвили и Абаша;

— муниципалитеты Цаленджиха, Чхороцку, Мартвили и Абаша; Манучар Квирквелия — муниципалитеты Озургети, Ланчхути и Чохатаури;

— муниципалитеты Озургети, Ланчхути и Чохатаури; Леван Варшаломидзе — муниципалитет Батуми;

— муниципалитет Батуми; Бондо Тевдорадзе — муниципалитет Кобулети, а также административные единицы Хелвачаурского муниципалитета: Махинджаури, Ортабатуми, Ахалшени и Перия;

— муниципалитет Кобулети, а также административные единицы Хелвачаурского муниципалитета: Махинджаури, Ортабатуми, Ахалшени и Перия; Миша Хеладзе — муниципалитеты Хелвачаури (за исключением вышеупомянутых административных единиц), Кеда, Шуахеви и Хуло;

— муниципалитеты Хелвачаури (за исключением вышеупомянутых административных единиц), Кеда, Шуахеви и Хуло; Дилар Хабулиани — муниципалитеты Амбролаури, Они, Цагери, Лентехи ​​и Местиа.

Сегодня же избирательный блок «Единое национальное движение, Оппозиционное объединение — Сила в единстве» выдвинул мажоритарных кандидатов в Верховный совет Аджарии. От имени блока в Верховный Совет Аджарии будут баллотироваться:

Гия Абуладзе — Хелвачаури, Кеда, Шуахеви Хуло;

— Хелвачаури, Кеда, Шуахеви Хуло; Элгуджа Багратиони — Кобулети;

— Кобулети; Георгий Киртадзе — Батуми.

