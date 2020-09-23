Блок «ЕНД — Сила в Единстве» представил кандидатов в мажоритарные депутаты
Избирательный блок «Единое национальное движение, Оппозиционное объединение – Сила в единстве» 23 сентября представил своих кандидатов в мажоритарные депутаты в 25 из 30 одномандатных округов.
Как известно, в двух избирательных округах Тбилиси — Глдани и Самгори – от имени Объединенной оппозиции будут баллотироваться члены Национального движения Ника Мелия и Леван Хабеишвили. Сегодня же партия выдвинула бывшего министра образования Хатию Деканоидзе своим кандидатом по Исанскому одномандатному округу. Что касается других 5 избирательных округов в Тбилиси, здесь ЕНД поддержит единых кандидатов от оппозиции.
Что касается регионов, список кандидатов в мажоритарные депутаты от этого избирательного блока выглядит следующим образом:
- Георгий Ботковели — муниципалитеты Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи;
- Леван Бежашвили — муниципалитеты Гурджаани, Сагареджо, Дедоплисцкаро и Сигнаги;
- Давид Кацитадзе — муниципалитет Рустави, а также административные единицы муниципалитета Гардабани — Норио, Марткопи, Ахалсопели, Сартичала, Гамарджвеба, Ахали Самгори, Лемшвениера, Телети, Кумиси и Крцаниси;
- Азер Сулейманов — муниципалитеты Марнеули и Гардабани (за исключением вышеупомянутых административных единиц);
- Каха Окриашвили — муниципалитеты Болниси, Дманиси, Тетрицкаро и Цалка;
- Цезарь Чочели — муниципалитеты Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги;
- Бадри Басишвили — муниципалитеты Каспи и Гори (кроме административных единиц Вариани, Никози, Тирдзниси, Скра и Шиндиси);
- Нато Чхеидзе — муниципалитеты Хашури и Карели, включая административные единицы Горийского муниципалитета: Вариани, Никози, Тирдзниси, Скра и Шиндиси, за исключением самого муниципалитета;
- Важа Читашвили — муниципалитеты Ахалцихе, Борджоми, Адигени и Аспиндза;
- Мели Краисиани — муниципалитеты Ахалкалаки и Ниноцминда;
- Григол Вашадзе — Кутаисский муниципалитет;
- Георгий Капанадзе — муниципалитеты Сачхере, Чиатура и Харагаули;
- Каха Гецадзе — муниципалитеты Ткибули, Терджола, Зестафони и Багдати;
- Нанука Жоржолиани — муниципалитеты Самтредиа, Цхалтубо, Вани и Хони;
- Малхаз Джалагония — муниципалитет Зугдиди;
- Муртаз Зоделава — муниципалитеты Поти, Хоби и Сенаки;
- Роланд Пипиа — муниципалитеты Цаленджиха, Чхороцку, Мартвили и Абаша;
- Манучар Квирквелия — муниципалитеты Озургети, Ланчхути и Чохатаури;
- Леван Варшаломидзе — муниципалитет Батуми;
- Бондо Тевдорадзе — муниципалитет Кобулети, а также административные единицы Хелвачаурского муниципалитета: Махинджаури, Ортабатуми, Ахалшени и Перия;
- Миша Хеладзе — муниципалитеты Хелвачаури (за исключением вышеупомянутых административных единиц), Кеда, Шуахеви и Хуло;
- Дилар Хабулиани — муниципалитеты Амбролаури, Они, Цагери, Лентехи и Местиа.
Сегодня же избирательный блок «Единое национальное движение, Оппозиционное объединение — Сила в единстве» выдвинул мажоритарных кандидатов в Верховный совет Аджарии. От имени блока в Верховный Совет Аджарии будут баллотироваться:
- Гия Абуладзе — Хелвачаури, Кеда, Шуахеви Хуло;
- Элгуджа Багратиони — Кобулети;
- Георгий Киртадзе — Батуми.
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