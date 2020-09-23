Блок - «Единое национальное движение, Оппозиционное объединение – Сила в единстве» представил кандидатов в мажоритарные депутаты, Фото: скриншот из видео ТВ «Мтавари архи»
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Блок «ЕНД — Сила в Единстве» представил кандидатов в мажоритарные депутаты

23/09/2020 - 23:01
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Избирательный блок «Единое национальное движение, Оппозиционное объединение – Сила в единстве» 23 сентября представил своих кандидатов в мажоритарные депутаты в 25 из 30 одномандатных округов.

Как известно, в двух избирательных округах Тбилиси — Глдани и Самгори – от имени Объединенной оппозиции будут баллотироваться члены Национального движения Ника Мелия и Леван Хабеишвили. Сегодня же партия выдвинула бывшего министра образования Хатию Деканоидзе своим кандидатом по Исанскому одномандатному округу. Что касается других 5 избирательных округов в Тбилиси, здесь ЕНД поддержит единых кандидатов от оппозиции.

Что касается регионов, список кандидатов в мажоритарные депутаты от этого избирательного блока выглядит следующим образом:

  • Георгий Ботковели — муниципалитеты Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи;
  • Леван Бежашвили — муниципалитеты Гурджаани, Сагареджо, Дедоплисцкаро и Сигнаги;
  • Давид Кацитадзе — муниципалитет Рустави, а также административные единицы муниципалитета Гардабани — Норио, Марткопи, Ахалсопели, Сартичала, Гамарджвеба, Ахали Самгори, Лемшвениера, Телети, Кумиси и Крцаниси;
  • Азер Сулейманов — муниципалитеты Марнеули и Гардабани (за исключением вышеупомянутых административных единиц);
  • Каха Окриашвили — муниципалитеты Болниси, Дманиси, Тетрицкаро и Цалка;
  • Цезарь Чочели — муниципалитеты Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги;
  • Бадри Басишвили — муниципалитеты Каспи и Гори (кроме административных единиц Вариани, Никози, Тирдзниси, Скра и Шиндиси);
  • Нато Чхеидзе — муниципалитеты Хашури и Карели, включая административные единицы Горийского муниципалитета: Вариани, Никози, Тирдзниси, Скра и Шиндиси, за исключением самого муниципалитета;
  • Важа Читашвили — муниципалитеты Ахалцихе, Борджоми, Адигени и Аспиндза;
  • Мели Краисиани — муниципалитеты Ахалкалаки и Ниноцминда;
  • Григол Вашадзе — Кутаисский муниципалитет;
  • Георгий Капанадзе — муниципалитеты Сачхере, Чиатура и Харагаули;
  • Каха Гецадзе — муниципалитеты Ткибули, Терджола, Зестафони и Багдати;
  • Нанука Жоржолиани — муниципалитеты Самтредиа, Цхалтубо, Вани и Хони;
  • Малхаз Джалагония — муниципалитет Зугдиди;
  • Муртаз Зоделава — муниципалитеты Поти, Хоби и Сенаки;
  • Роланд Пипиа — муниципалитеты Цаленджиха, Чхороцку, Мартвили и Абаша;
  • Манучар Квирквелия — муниципалитеты Озургети, Ланчхути и Чохатаури;
  • Леван Варшаломидзе — муниципалитет Батуми;
  • Бондо Тевдорадзе — муниципалитет Кобулети, а также административные единицы Хелвачаурского муниципалитета: Махинджаури, Ортабатуми, Ахалшени и Перия;
  • Миша Хеладзе — муниципалитеты Хелвачаури (за исключением вышеупомянутых административных единиц), Кеда, Шуахеви и Хуло;
  • Дилар Хабулиани — муниципалитеты Амбролаури, Они, Цагери, Лентехи ​​и Местиа.

Сегодня же избирательный блок «Единое национальное движение, Оппозиционное объединение — Сила в единстве» выдвинул мажоритарных кандидатов в Верховный совет Аджарии. От имени блока в Верховный Совет Аджарии будут баллотироваться:

  • Гия Абуладзе — Хелвачаури, Кеда, Шуахеви Хуло;
  • Элгуджа Багратиони — Кобулети;
  • Георгий Киртадзе — Батуми.

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23/09/2020 - 23:01
3 1 minute read

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