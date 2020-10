Сенаторы США о предстоящих парламентских выборах в Грузии

Сенатор-республиканец Джим Риш, председатель Комитета сената США по внешним отношениям, и сенатор-демократ Джин Шахин в связи с предстоящими в Грузии парламентскими выборами отметили в заявлении от 29 октября, что «важно, чтобы все стороны уважали и соблюдали международные стандарты с точки зрения обеспечения свободного и справедливого избирательного процесса».

«Несмотря на то, что пандемия Ковид-19 помешала приезду большому количества международных наблюдателей в Грузию, Соединенные Штаты и другие члены международного сообщества внимательно будут наблюдать за процессом», — говорится в заявлении.

«С тех пор, как мы вместе побывали в Грузии для наблюдения за парламентскими выборами 2012 года, демократия углубилась, а экономика выросла», — заявили два сенатора, добавив, что «конституционные изменения в избирательной системе стали важным шагом с точки зрения укрепления демократической легитимности Грузии. Хорошее проведение предстоящих выборов еще больше углубит достигнутый успех и покажет желание грузинского народа продолжить курс евроатлантической интеграции».

Подчеркнув важность того, чтобы Российская Федерация не вмешивалась в выборы в Грузии, сенаторы США заявили, что «у независимой и демократической Грузии есть много международных сторонников».

«Мы продолжаем поддерживать Грузию как друзья и партнеры, и желаем свободных, справедливых и заслуживающих доверия выборов», — заявили они.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)