ЕС и ПРООН опубликовали промежуточные доклады о мониторинге СМИ

Представительство ЕС в Грузии и Программа развития ООН (ПРООН) 29 октября опубликовали доклады о мониторинге СМИ к парламентским выборам 2020 года, в которых говорится, что освещение избирательного процесса в СМИ «становится более поляризованным и менее сбалансированным» по мере приближения дня выборов.

Доклады охватывают период с 1 сентября по 15 октября и касаются 43 СМИ, в том числе 12 телеканалов, 10 радиостанций, 8 газет и 13 интернет-изданий. Предвыборный мониторинг СМИ, финансируемый Евросоюзом, осуществляется Программой развития ООН в сотрудничестве с тремя неправительственными организациями. Это «Хартия журналистской этики Грузии», «Интерньюс Грузия» и «CRRC-Грузия».

Согласно докладу телевизионного мониторинга, все телеканалы освещают возможное иностранное влияние на выборы в Грузии. В этой связи большая часть времени уделяется США, Европейскому союзу, НАТО и Российской Федерации. Влияние западных государств и объединений в основном оценивается положительно. В докладе говорится, что по телевидению освещается тема вмешательства России в дела Грузии, а «наличие связей с Россией» используется для дискредитации политических субъектов.

Согласно докладу о телевизионных ток-шоу, в вещательных СМИ усиливается поляризация, представители Грузинской мечты отказываются участвовать в программах телекомпании «Пирвели», «Формула» и «Мтавари архи» и в дебатах на «Палитра ТВ».

В докладе о прессе говорится, что печатные СМИ рассматривают всех политических субъектов в негативном контексте и полагаются в основном на непроверенные источники. «Некоторые газеты продолжают использовать оскорбительную и клеветническую терминологию», — говорится в докладе.

Согласно докладу о мониторинге интернет-СМИ, интернет-издания «соответствуют более высоким журналистским стандартам, охватывают больше избирательных субъектов и воздерживаются от использования оскорбительного языка». В докладе также отмечается, что, на том фоне, когда ни одно из интернет-СМИ не продемонстрировало положительного отношения к оппозиционным партиям, четыре таких СМИ постоянно пытались представить власть в позитивном контексте и дискредитировать оппозиционных политиков.

Мониторинг информационных выпусков на радиоканалах выявил, что радио является наиболее сбалансированным и нейтральным СМИ. Однако его влияние значительно ниже по сравнению с другими сегментами СМИ, и оно не предлагает слушателю эксклюзивные редакционные материалы.

Мониторинг социальных СМИ показал, что пользователи довольно часто делятся на Facebook такими медиа-продуктами, которые прямо или косвенно связаны с политическими вопросами. Кроме того, в открытых группах есть наблюдаются случаи, когда делятся материалами, подготовленными проблемными веб-сайтами, хотя эти материалы собирают очень низкий уровень вовлеченности пользователей.

По данным Программы развития ООН, мониторинг СМИ будет продолжаться на протяжении всего избирательного цикла, а окончательные доклады будут опубликованы к концу года.

