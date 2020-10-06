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Свободная Грузия представила партийный список

06/10/2020 - 19:04
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Партия «Свободная Грузия» представила в Центральную избирательную комиссию партийный список к парламентским выборам 31 октября, первым номером в котором является Каха Кукава.

Ниже представлена первая двадцатка пропорционального списка Свободной Грузии:

  • Каха Кукава;
  • Майя Рохвадзе;
  • Георгий Цулаия;
  • Тенгиз Оманидзе;
  • Гулади Круашвили;
  • Тамар Пачулия;
  • Гоча Бахия;
  • Роини Хиджакадзе;
  • Саломе Звиададзе;
  • Георгий Бегиашвили;
  • Давид Чабукашвили;
  • Хатуна Гелашвили;
  • Григол Дзоценидзе;
  • Лали Перадзе;
  • Зураб Джинджолава;
  • Барнаб Николадзе;
  • Малхаз Пилаури;
  • Ирма Окропиридзе;
  • Ираклий Джалагония;
  • Элгуджа Хиштовани.

Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.

Все подробности о предстоящих парламентских выборах смотрите по ссылке ниже:

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06/10/2020 - 19:04
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