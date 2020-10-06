Свободная Грузия представила партийный список
Партия «Свободная Грузия» представила в Центральную избирательную комиссию партийный список к парламентским выборам 31 октября, первым номером в котором является Каха Кукава.
Ниже представлена первая двадцатка пропорционального списка Свободной Грузии:
- Каха Кукава;
- Майя Рохвадзе;
- Георгий Цулаия;
- Тенгиз Оманидзе;
- Гулади Круашвили;
- Тамар Пачулия;
- Гоча Бахия;
- Роини Хиджакадзе;
- Саломе Звиададзе;
- Георгий Бегиашвили;
- Давид Чабукашвили;
- Хатуна Гелашвили;
- Григол Дзоценидзе;
- Лали Перадзе;
- Зураб Джинджолава;
- Барнаб Николадзе;
- Малхаз Пилаури;
- Ирма Окропиридзе;
- Ираклий Джалагония;
- Элгуджа Хиштовани.
Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.
Все подробности о предстоящих парламентских выборах смотрите по ссылке ниже:
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