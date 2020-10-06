Свободная Грузия представила партийный список

Партия «Свободная Грузия» представила в Центральную избирательную комиссию партийный список к парламентским выборам 31 октября, первым номером в котором является Каха Кукава.

Ниже представлена первая двадцатка пропорционального списка Свободной Грузии:

Каха Кукава;

Майя Рохвадзе;

Георгий Цулаия;

Тенгиз Оманидзе;

Гулади Круашвили;

Тамар Пачулия;

Гоча Бахия;

Роини Хиджакадзе;

Саломе Звиададзе;

Георгий Бегиашвили;

Давид Чабукашвили;

Хатуна Гелашвили;

Григол Дзоценидзе;

Лали Перадзе;

Зураб Джинджолава;

Барнаб Николадзе;

Малхаз Пилаури;

Ирма Окропиридзе;

Ираклий Джалагония;

Элгуджа Хиштовани.

Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.

Все подробности о предстоящих парламентских выборах смотрите по ссылке ниже:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)