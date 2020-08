НДИ США оценивает предвыборную среду в Грузии

Национально-демократический институт (НДИ) США 19 августа опубликовал доклад о предвыборной среде в Грузии, в котором затрагивает такие вопросы, как избирательная система и администрация, избирательная среда, роль СМИ и дезинформация, гендер и инклюзивность, а также влияние коронавируса.

В документе представлен анализ интервью, проведенных делегацией НДИ США с представителями правительства, политических партий, ЦИК, гражданского общества, СМИ, местных и международных наблюдательных организаций и дипломатических миссий в период с 28 июля по 4 августа 2020 года.

Выборы, избирательная система и пандемия

По оценкам НДИ, несмотря на то что страна доказала способность проводить заслуживающие доверия выборы, в этом отношении все еще остаются вопросы, которые представляют из себя вызов и «принижают доверие общества» к процессу.

В этом контексте в документе перечислены «злоупотребление судебной властью, запугивание и притеснение, персонифицированная и поляризованная избирательная кампания, исключение недостаточно представленных групп из процесса и загрязнение информационной среды».

В документе также идет речь о принятии Парламентом поправок к Конституции для перехода к пропорциональной системе, и подчеркивается, что реформа «поможет создать более разнообразный и политически сбалансированный законодательный орган».

Согласно докладу, хотя все представители политического спектра, участвовавшие в оценке, положительно оценили поправки в Избирательный кодекс, «определенные вопросы» все же стали предметом критики со стороны оппозиции и неправительственного сектора (укомплектование избирательных комиссий в пользу правящей партии, недостаточный запрет на использование административного ресурса).

В докладе также отмечаются опасения политических партий по поводу политизированного правосудия и избирательного расследования, а также обеспокоенность в связи с фактами безнаказанности за случаи насилия в отношении них.

В своем докладе НДИ США также акцентирует внимание на пандемии Covid-19 в контексте выборов и заявляет, что она может оказать влияние как на стратегии кампании, так и на протокол избирательных участков и поведение избирателей.

Партии и среда избирательной кампании

По заявлению НДИ США, несмотря на разнообразный партийный спектр, большинство граждан Грузии по-прежнему воспринимают политику как двухполюсную, где одна сторона – это правящая партия Грузинская мечта, а другая — Единое национальное движение. Кроме того, люди, живущие за пределами Тбилиси, менее информированы об относительно новых и небольших партиях.

Согласно документу, несмотря на обещания реформы избирательной системы и проведения позитивных кампаний, между политическими группами существует серьезный недостаток доверия, и они подозревают, что другие по-прежнему будут использовать негативную кампанию. Согласно тому же докладу, оппозиция опасается, что «у власти нет воли должным образом провести реформы».

Гендер и вовлеченность недостаточно представленных групп

Согласно докладу, несмотря на некоторый прогресс и соответствующие изменения в законодательстве (обязательное квотирование), участие избирательном процессе женщин, этнических и религиозных меньшинств, а также лиц с ограниченными возможностями и представителей ЛГБТКИ-сообщества остается проблемой по сей день, и что укоренившиеся в обществе «стигмы» в их отношении по-прежнему сохраняются.

В докладе также подчеркивается языковой барьер для этнических меньшинств во время избирательных процессов и подчеркивается, что правительство Грузии, политические партии и СМИ не предпринимали достаточных усилий для оказания помощи группам меньшинств в этом отношении.

Медиа-среда и избирательное пространство

Согласно документу, свобода слова в Грузии в значительной степени соблюдается, и граждане имеют возможность услышать разные мнения, однако, «если существующие вызовы в традиционных и социальных СМИ останутся нерешенными, доступ грузинским избирателям к надежной и точной информации может быть ограничен».

В отчете также отмечается, что те СМИ, которые «пытаются представить многопартийную перспективу», сталкиваются с трудностями при приглашении представителей правящей партии на передачи. В документе также упоминаются правовые проблемы СМИ, настроенных критически к правительству, которые «создают ощущение политически мотивированного вмешательства в свободу СМИ».

В то же время в докладе особое внимание уделяется скоординированным сетям, выявленным грузинскими НПО в пространстве социальных СМИ, которые «пытались распространять ложную информацию, манипулировать общественным мнением и создавать информационную путаницу».

С целью улучшения предвыборной среды НДИ США разработал 30 рекомендаций для политических партий и публичных ведомств.

