МВД задержало еще 2 человек в связи с инцидентами в Болниси и Марнеули

По сообщению Министерства внутренних дел от 4 октября, в связи с произошедшими 27 и 29 сентября «фактами насилия» в селе Нахидури Болнисского муниципалитета и в Марнеули сотрудники ведомства задержали одного активиста оппозиционного Единого национального движения и одного члена партии.

По данным ведомства, правоохранители задержали одного активиста Национального движения по факту «нанесения повреждений здоровью с использованием тупого предмета» сторонникам правящей Грузинской мечты во время противостояния между активистами ГМ и ЕНД, имевшего место 27 сентября в чайхане села Нахидури Болнисского муниципалитета.

Кроме того, сотрудники ведомства задержали одного члена Национального движения по факту нанесения физических оскорблений члену окружной избирательной комиссии 29 сентября.

По заявлению МВД, обвиняемым грозит до 2 лет лишения свободы в случае признания виновными.

В то же время ведомство также расследует дело о создании препятствий полиции во время задержания активиста ЕНД 3 октября.

Министерство внутренних дел призывает политические партии и их сторонников воздерживаться от насильственных действий и обеспечить проведение парламентских выборов в «мирных, демократических и безопасных» условиях.

В связи с произошедшими во время предвыборной кампании фактами насилия правоохранители задержали всего 4 человека. 3 октября МВД сообщило о задержании двух человек по факту избиения «активистов ЕНД и сопровождающих их лиц». Сегодня в МВД уточнили, что один из них является активистом Грузинской мечты, а другой — «руководителем ООО Автопарк Марнеульского муниципалитета».

