ЦИК: Грузинская мечта побеждает в 14 мажоритарных округах, второй тур состоится 16 округах

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, в результате парламентских выборов, прошедших 31 октября, в 14 из 30 мажоритарных округов побеждают кандидаты Грузинской мечты в первом же туре, а в 16 округах пройдет второй тур.

Вторые туры пройдут во всех восьми округах столицы Тбилиси, а также в Кутаиси, Батуми и Рустави, где ни один из кандидатов не смог набрать более половины голосов.

Муниципалитет Тбилиси

По данным ЦИК, кандидаты Грузинской мечты лидируют по всем мажоритарным округам столицы, кроме одного. В Глданском округе Тбилиси на первом месте находится кандидат от Единого национального движения Ника Мелия с 43,88% голосов, а у мажоритарного кандидата Грузинской мечты Левана Кобиашвили — 42,69% голосов.

# 1 Мтацминда-Крцанисский район

Бека Одишария — Грузинская мечта — 44,91%;

Шалва Шавгулидзе — Европейская Грузия (кандидат от Объединенной оппозиции) — 29,45%.

# 2 Вакийский район

Нодар Турдзеладзе — Грузинская мечта — 42,24%;

Элене Хоштария — Европейская Грузия (кандидат от Объединенной оппозиции) — 35,55%.

# 3 Сабурталинский район

Давид Сергеенко — Грузинская мечта — 43,23%;

Алеко Элисашвили — Граждане — 19,16%.

# 4 Исанский район

Каха Кахишвили — Грузинская мечта — 46,74%;

Хатиа Деканоидзе — ЕНД – Сила в единстве — 27,23%.

# 5 Самгорский район

Созар Субари — 45,87%;

Леван Хабеишвили — ЕНД – Сила в единстве (кандидат от Объединенной оппозиции) — 39,18%.

# 6 Дидубе-Чугуретский район

Гия Вольский — Грузинская мечта — 42,69%;

Зураб-Гирчи Джапаридзе — Гирчи (кандидат от Объединенной оппозиции) — 21,09%.

# 7 Надзаладевский район

Михаил Кавелашвили — 43,76;

Шалва Нателашвили — Лейбористская партия (кандидат от Объединенной оппозиции) — 25,01%.

# 8 Глданский район

Ника Мелия — ЕНД – Сила в единстве (единый кандидат от оппозиции) — 43,88%;

Леван Кобиашвили — Грузинская мечта — 42,69%.

Регионы

#10 Муниципалитеты Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи

Ираклий Кадагишвили — Грузинская мечта — 47,26%;

Георгий Ботковели – ЕНД – Сила в единстве — 40,43%.

# 12 Муниципалитет Рустави и административные единицы Норио, Марткопи, Ахалсопели, Сартичала, Гамарджвеба, Ахали Самгори, Лемшвениера, Телети, Кумиси и Крцаниси муниципалитета Гардабани

Нино Лацабидзе — Грузинская мечта — 47,47%;

Давид Киркитадзе — ЕНД — Сила в единстве — 32,6%.

# 16 муниципалитеты Хашури и Карели, а также административные единицы Вариани, Нокози, Тирдзниси, Скри и Шиндиси Горийского муниципалитета

Заал Дугладзе — Грузинская мечта — 49,34%;

Нато Чхеидзе — ЕНД — Сила в единстве — 29,62%.

# 21 Муниципалитеты Ткибули, Терджола, Зестафони и Багдад

Бежан Цакадзе — Грузинская мечта — 49,49

Каха Гецадзе – ЕНД — Сила в единстве — 26.98.

# 23 Кутаисский муниципалитет

Заза Ломинадзе — Грузинская мечта — 42,16%;

Григол Вашадзе – ЕНД — Сила в единстве — 34,72%.

# 27 Зугдидский муниципалитет

Ираклий Чикобава — Грузинская мечта — 49,91%;

Малхаз Джалагония – ЕНД – Сила в единстве — 36,95%.

# 28 Батумский муниципалитет

Ресан Концелидзе — 40,97%;

Леван Варшаломидзе — ЕНД – Сила в единстве 37,3%.

# 30 – Муниципалитеты Хелвачаури (кроме административной единицы Махинджаури) и Кеда, Шуахеви и Хуло

Анзор Болквадзе — Грузинская мечта — 46,26%;

Миша Болквадзе – ЕНД – Сила в Единстве — 32%.

Округа, в которых победила Грузинская мечта

# 9 Муниципалитеты Гурджаани, Сагареджо, Дедоплисцкаро и Сигнахи

Давид Сонгулашвили — Грузинская мечта — 52,83%

Леван Бежашвили — ЕНД – Сила в единстве — 27,88%.

# 11 Муниципалитеты Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги

Шалва Кереселидзе — Грузинская мечта – 50,1%;

Цезарь Чочели – ЕНД — Сила в единстве — 33,42%.

# 13 Муниципалитеты Марнеули и Гардабани (кроме административных единиц Норио, Марткопи, Ахалсопели, Сартичала, Гамарджвеба, Ахали Самгори, Лемшвениера, Телети, Кумиси и Крцаниси)

Заур Даргалли — Грузинская мечта — 51,16%;

Азер Сулейманов – ЕНД — Сила в единстве — 38,69%.

# 14 Муниципалитеты Болниси, Дманиси, Тетрицкаро и Цалка

Гоги Мешвелиани — Грузинская мечта — 55,41%;

Кахабер Окриашвили — ЕНД-сила в единстве — 39,5%.

# 15 Муниципалитеты Каспи и Гори (кроме административных единиц Вариани, Никози, Тирдзниси, Скри и Шиндиси)

Георгий Ходжеванишвили — Грузинская мечта — 55,42%;

Бадри Басишвили — ЕНД – Сила в единстве — 27,72%.

# 17 Муниципалитет Ахалцихе, Боржоми, Адигени и Аспиндза

Антон Оболашвили — Грузинская мечта — 61,79%;

Важа Читашвили — ЕНД – Сила в единстве — 24,21%.

# 18 Муниципалитеты Ахалкалаки и Ниноцминда

Самвел Манукян — 61,47%;

Энзел Мкоян — Независимый кандидат — 20,02%.

# 19 Муниципалитеты Амбролаури, Они, Цагери, Лентехи ​​и Местиа

Гоча Енукидзе — 59,32%;

Дилар Хабулиани – ЕНД – Сила в единстве — 15,91%.

# 20 Муниципалитеты Сачхере, Чиатура и Харагаули

Паата Квижинадзе — Грузинская мечта — 68,86%;

Георгий Капанадзе — ЕНД – Сила в единстве — 14,4%.

# 22 Муниципалитеты — Самтредиа, Цхалтубо, Вани и Хони

Гиви Чичинадзе — Грузинская мечта — 51,02%;

Нана Жоржолиани – ЕНД – Сила в единстве — 31,52%.

# 24 Муниципалитеты Озургети, Ланчхути и Чохатаури

Васил Чигогидзе — 54,82%;

Манучар Квирквелия – ЕНД – Сила в единстве — 22,89%.

# 25 Муниципалитеты Цаленджиха, Чхороцку, Мартвили и Абаша

Александр Моцерелия — 52,81%;

Роланд Пипия – ЕНД — Сила в единстве — 34,37%.

# 26 Муниципалитеты Поти, Хоби и Сенаки

Ираклий Хахубия — Грузинская мечта — 53,52%;

Муртаз Зоделава — ЕНД – Сила в единстве — 27,53%.

# 29 Муниципалитет Кобулети и административная единица Махинджаури муниципалитета Хелвачаури

Заал Микеладзе — Грузинская мечта — 52,52%;

Бондо Тедорадзе — ЕНД – Сила в единстве — 34,68%.

