Фото: Гурам Мурадов/ Civil.ge
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ЦИК: Грузинская мечта побеждает в 14 мажоритарных округах, второй тур состоится 16 округах

02/11/2020 - 16:26
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По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, в результате парламентских выборов, прошедших 31 октября, в 14 из 30 мажоритарных округов побеждают кандидаты Грузинской мечты в первом же туре, а в 16 округах пройдет второй тур.

Вторые туры пройдут во всех восьми округах столицы Тбилиси, а также в Кутаиси, Батуми и Рустави, где ни один из кандидатов не смог набрать более половины голосов.

Муниципалитет Тбилиси

По данным ЦИК, кандидаты Грузинской мечты лидируют по всем мажоритарным округам столицы, кроме одного. В Глданском округе Тбилиси на первом месте находится кандидат от Единого национального движения Ника Мелия с 43,88% голосов, а у мажоритарного кандидата Грузинской мечты Левана Кобиашвили — 42,69% голосов.

# 1 Мтацминда-Крцанисский район

  • Бека Одишария — Грузинская мечта — 44,91%;
  • Шалва Шавгулидзе — Европейская Грузия (кандидат от Объединенной оппозиции) — 29,45%.

# 2 Вакийский район

  • Нодар Турдзеладзе — Грузинская мечта — 42,24%;
  • Элене Хоштария — Европейская Грузия (кандидат от Объединенной оппозиции) — 35,55%.

# 3 Сабурталинский район

  • Давид Сергеенко — Грузинская мечта — 43,23%;
  • Алеко Элисашвили — Граждане — 19,16%.

# 4 Исанский район

  • Каха Кахишвили — Грузинская мечта — 46,74%;
  • Хатиа Деканоидзе — ЕНД – Сила в единстве — 27,23%.

# 5 Самгорский район

  • Созар Субари — 45,87%;
  • Леван Хабеишвили — ЕНД – Сила в единстве (кандидат от Объединенной оппозиции) — 39,18%.

# 6 Дидубе-Чугуретский район

  • Гия Вольский — Грузинская мечта — 42,69%;
  • Зураб-Гирчи Джапаридзе — Гирчи (кандидат от Объединенной оппозиции) — 21,09%.

# 7 Надзаладевский район

  • Михаил Кавелашвили — 43,76;
  • Шалва Нателашвили — Лейбористская партия (кандидат от Объединенной оппозиции) — 25,01%.

# 8 Глданский район

  • Ника Мелия — ЕНД – Сила в единстве (единый кандидат от оппозиции) — 43,88%;
  • Леван Кобиашвили — Грузинская мечта — 42,69%.

Регионы

#10 Муниципалитеты Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи

  • Ираклий Кадагишвили — Грузинская мечта — 47,26%;
  • Георгий Ботковели – ЕНД – Сила в единстве — 40,43%.

# 12 Муниципалитет Рустави и административные единицы Норио, Марткопи, Ахалсопели, Сартичала, Гамарджвеба, Ахали Самгори, Лемшвениера, Телети, Кумиси и Крцаниси муниципалитета Гардабани

  • Нино Лацабидзе — Грузинская мечта — 47,47%;
  • Давид Киркитадзе — ЕНД — Сила в единстве — 32,6%.

# 16 муниципалитеты Хашури и Карели, а также административные единицы Вариани, Нокози, Тирдзниси, Скри и Шиндиси Горийского муниципалитета

  • Заал Дугладзе — Грузинская мечта — 49,34%;
  • Нато Чхеидзе — ЕНД — Сила в единстве — 29,62%.

# 21 Муниципалитеты Ткибули, Терджола, Зестафони и Багдад

  • Бежан Цакадзе — Грузинская мечта — 49,49
  • Каха Гецадзе – ЕНД — Сила в единстве — 26.98.

# 23 Кутаисский муниципалитет

  • Заза Ломинадзе — Грузинская мечта — 42,16%;
  • Григол Вашадзе – ЕНД — Сила в единстве — 34,72%.

# 27 Зугдидский муниципалитет

  • Ираклий Чикобава — Грузинская мечта — 49,91%;
  • Малхаз Джалагония – ЕНД – Сила в единстве — 36,95%.

# 28 Батумский муниципалитет

  • Ресан Концелидзе — 40,97%;
  • Леван Варшаломидзе — ЕНД – Сила в единстве 37,3%.

# 30 – Муниципалитеты Хелвачаури (кроме административной единицы Махинджаури) и Кеда, Шуахеви и Хуло

  • Анзор Болквадзе — Грузинская мечта — 46,26%;
  • Миша Болквадзе – ЕНД – Сила в Единстве — 32%.

Округа, в которых победила Грузинская мечта

# 9 Муниципалитеты Гурджаани, Сагареджо, Дедоплисцкаро и Сигнахи

  • Давид Сонгулашвили — Грузинская мечта — 52,83%
  • Леван Бежашвили — ЕНД – Сила в единстве — 27,88%.

# 11 Муниципалитеты Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги

  • Шалва Кереселидзе — Грузинская мечта – 50,1%;
  • Цезарь Чочели – ЕНД — Сила в единстве — 33,42%.

# 13 Муниципалитеты Марнеули и Гардабани (кроме административных единиц Норио, Марткопи, Ахалсопели, Сартичала, Гамарджвеба, Ахали Самгори, Лемшвениера, Телети, Кумиси и Крцаниси)

  • Заур Даргалли — Грузинская мечта — 51,16%;
  • Азер Сулейманов – ЕНД — Сила в единстве — 38,69%.

# 14 Муниципалитеты Болниси, Дманиси, Тетрицкаро и Цалка

  • Гоги Мешвелиани — Грузинская мечта — 55,41%;
  • Кахабер Окриашвили — ЕНД-сила в единстве — 39,5%.

# 15 Муниципалитеты Каспи и Гори (кроме административных единиц Вариани, Никози, Тирдзниси, Скри и Шиндиси)

  • Георгий Ходжеванишвили — Грузинская мечта — 55,42%;
  • Бадри Басишвили — ЕНД – Сила в единстве — 27,72%.

# 17 Муниципалитет Ахалцихе, Боржоми, Адигени и Аспиндза

  • Антон Оболашвили — Грузинская мечта — 61,79%;
  • Важа Читашвили — ЕНД – Сила в единстве — 24,21%.

# 18 Муниципалитеты Ахалкалаки и Ниноцминда

  • Самвел Манукян — 61,47%;
  • Энзел Мкоян — Независимый кандидат — 20,02%.

# 19 Муниципалитеты Амбролаури, Они, Цагери, Лентехи ​​и Местиа

  • Гоча Енукидзе — 59,32%;
  • Дилар Хабулиани – ЕНД – Сила в единстве — 15,91%.

# 20 Муниципалитеты Сачхере, Чиатура и Харагаули

  • Паата Квижинадзе — Грузинская мечта — 68,86%;
  • Георгий Капанадзе — ЕНД – Сила в единстве — 14,4%.

# 22 Муниципалитеты — Самтредиа, Цхалтубо, Вани и Хони

  • Гиви Чичинадзе — Грузинская мечта — 51,02%;
  • Нана Жоржолиани – ЕНД – Сила в единстве — 31,52%.

# 24 Муниципалитеты Озургети, Ланчхути и Чохатаури

  • Васил Чигогидзе — 54,82%;
  • Манучар Квирквелия – ЕНД – Сила в единстве — 22,89%.

# 25 Муниципалитеты Цаленджиха, Чхороцку, Мартвили и Абаша

  • Александр Моцерелия — 52,81%;
  • Роланд Пипия – ЕНД — Сила в единстве — 34,37%.

# 26 Муниципалитеты Поти, Хоби и Сенаки

  • Ираклий Хахубия — Грузинская мечта — 53,52%;
  • Муртаз Зоделава — ЕНД – Сила в единстве — 27,53%.

# 29 Муниципалитет Кобулети и административная единица Махинджаури муниципалитета Хелвачаури

  • Заал Микеладзе — Грузинская мечта — 52,52%;
  • Бондо Тедорадзе — ЕНД – Сила в единстве — 34,68%.

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02/11/2020 - 16:26
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