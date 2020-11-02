ЦИК: Грузинская мечта побеждает в 14 мажоритарных округах, второй тур состоится 16 округах
По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, в результате парламентских выборов, прошедших 31 октября, в 14 из 30 мажоритарных округов побеждают кандидаты Грузинской мечты в первом же туре, а в 16 округах пройдет второй тур.
Вторые туры пройдут во всех восьми округах столицы Тбилиси, а также в Кутаиси, Батуми и Рустави, где ни один из кандидатов не смог набрать более половины голосов.
Муниципалитет Тбилиси
По данным ЦИК, кандидаты Грузинской мечты лидируют по всем мажоритарным округам столицы, кроме одного. В Глданском округе Тбилиси на первом месте находится кандидат от Единого национального движения Ника Мелия с 43,88% голосов, а у мажоритарного кандидата Грузинской мечты Левана Кобиашвили — 42,69% голосов.
# 1 Мтацминда-Крцанисский район
- Бека Одишария — Грузинская мечта — 44,91%;
- Шалва Шавгулидзе — Европейская Грузия (кандидат от Объединенной оппозиции) — 29,45%.
# 2 Вакийский район
- Нодар Турдзеладзе — Грузинская мечта — 42,24%;
- Элене Хоштария — Европейская Грузия (кандидат от Объединенной оппозиции) — 35,55%.
# 3 Сабурталинский район
- Давид Сергеенко — Грузинская мечта — 43,23%;
- Алеко Элисашвили — Граждане — 19,16%.
# 4 Исанский район
- Каха Кахишвили — Грузинская мечта — 46,74%;
- Хатиа Деканоидзе — ЕНД – Сила в единстве — 27,23%.
# 5 Самгорский район
- Созар Субари — 45,87%;
- Леван Хабеишвили — ЕНД – Сила в единстве (кандидат от Объединенной оппозиции) — 39,18%.
# 6 Дидубе-Чугуретский район
- Гия Вольский — Грузинская мечта — 42,69%;
- Зураб-Гирчи Джапаридзе — Гирчи (кандидат от Объединенной оппозиции) — 21,09%.
# 7 Надзаладевский район
- Михаил Кавелашвили — 43,76;
- Шалва Нателашвили — Лейбористская партия (кандидат от Объединенной оппозиции) — 25,01%.
# 8 Глданский район
- Ника Мелия — ЕНД – Сила в единстве (единый кандидат от оппозиции) — 43,88%;
- Леван Кобиашвили — Грузинская мечта — 42,69%.
Регионы
#10 Муниципалитеты Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи
- Ираклий Кадагишвили — Грузинская мечта — 47,26%;
- Георгий Ботковели – ЕНД – Сила в единстве — 40,43%.
# 12 Муниципалитет Рустави и административные единицы Норио, Марткопи, Ахалсопели, Сартичала, Гамарджвеба, Ахали Самгори, Лемшвениера, Телети, Кумиси и Крцаниси муниципалитета Гардабани
- Нино Лацабидзе — Грузинская мечта — 47,47%;
- Давид Киркитадзе — ЕНД — Сила в единстве — 32,6%.
# 16 муниципалитеты Хашури и Карели, а также административные единицы Вариани, Нокози, Тирдзниси, Скри и Шиндиси Горийского муниципалитета
- Заал Дугладзе — Грузинская мечта — 49,34%;
- Нато Чхеидзе — ЕНД — Сила в единстве — 29,62%.
# 21 Муниципалитеты Ткибули, Терджола, Зестафони и Багдад
- Бежан Цакадзе — Грузинская мечта — 49,49
- Каха Гецадзе – ЕНД — Сила в единстве — 26.98.
# 23 Кутаисский муниципалитет
- Заза Ломинадзе — Грузинская мечта — 42,16%;
- Григол Вашадзе – ЕНД — Сила в единстве — 34,72%.
# 27 Зугдидский муниципалитет
- Ираклий Чикобава — Грузинская мечта — 49,91%;
- Малхаз Джалагония – ЕНД – Сила в единстве — 36,95%.
# 28 Батумский муниципалитет
- Ресан Концелидзе — 40,97%;
- Леван Варшаломидзе — ЕНД – Сила в единстве 37,3%.
# 30 – Муниципалитеты Хелвачаури (кроме административной единицы Махинджаури) и Кеда, Шуахеви и Хуло
- Анзор Болквадзе — Грузинская мечта — 46,26%;
- Миша Болквадзе – ЕНД – Сила в Единстве — 32%.
Округа, в которых победила Грузинская мечта
# 9 Муниципалитеты Гурджаани, Сагареджо, Дедоплисцкаро и Сигнахи
- Давид Сонгулашвили — Грузинская мечта — 52,83%
- Леван Бежашвили — ЕНД – Сила в единстве — 27,88%.
# 11 Муниципалитеты Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги
- Шалва Кереселидзе — Грузинская мечта – 50,1%;
- Цезарь Чочели – ЕНД — Сила в единстве — 33,42%.
# 13 Муниципалитеты Марнеули и Гардабани (кроме административных единиц Норио, Марткопи, Ахалсопели, Сартичала, Гамарджвеба, Ахали Самгори, Лемшвениера, Телети, Кумиси и Крцаниси)
- Заур Даргалли — Грузинская мечта — 51,16%;
- Азер Сулейманов – ЕНД — Сила в единстве — 38,69%.
# 14 Муниципалитеты Болниси, Дманиси, Тетрицкаро и Цалка
- Гоги Мешвелиани — Грузинская мечта — 55,41%;
- Кахабер Окриашвили — ЕНД-сила в единстве — 39,5%.
# 15 Муниципалитеты Каспи и Гори (кроме административных единиц Вариани, Никози, Тирдзниси, Скри и Шиндиси)
- Георгий Ходжеванишвили — Грузинская мечта — 55,42%;
- Бадри Басишвили — ЕНД – Сила в единстве — 27,72%.
# 17 Муниципалитет Ахалцихе, Боржоми, Адигени и Аспиндза
- Антон Оболашвили — Грузинская мечта — 61,79%;
- Важа Читашвили — ЕНД – Сила в единстве — 24,21%.
# 18 Муниципалитеты Ахалкалаки и Ниноцминда
- Самвел Манукян — 61,47%;
- Энзел Мкоян — Независимый кандидат — 20,02%.
# 19 Муниципалитеты Амбролаури, Они, Цагери, Лентехи и Местиа
- Гоча Енукидзе — 59,32%;
- Дилар Хабулиани – ЕНД – Сила в единстве — 15,91%.
# 20 Муниципалитеты Сачхере, Чиатура и Харагаули
- Паата Квижинадзе — Грузинская мечта — 68,86%;
- Георгий Капанадзе — ЕНД – Сила в единстве — 14,4%.
# 22 Муниципалитеты — Самтредиа, Цхалтубо, Вани и Хони
- Гиви Чичинадзе — Грузинская мечта — 51,02%;
- Нана Жоржолиани – ЕНД – Сила в единстве — 31,52%.
# 24 Муниципалитеты Озургети, Ланчхути и Чохатаури
- Васил Чигогидзе — 54,82%;
- Манучар Квирквелия – ЕНД – Сила в единстве — 22,89%.
# 25 Муниципалитеты Цаленджиха, Чхороцку, Мартвили и Абаша
- Александр Моцерелия — 52,81%;
- Роланд Пипия – ЕНД — Сила в единстве — 34,37%.
# 26 Муниципалитеты Поти, Хоби и Сенаки
- Ираклий Хахубия — Грузинская мечта — 53,52%;
- Муртаз Зоделава — ЕНД – Сила в единстве — 27,53%.
# 29 Муниципалитет Кобулети и административная единица Махинджаури муниципалитета Хелвачаури
- Заал Микеладзе — Грузинская мечта — 52,52%;
- Бондо Тедорадзе — ЕНД – Сила в единстве — 34,68%.
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)