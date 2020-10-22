Наша Грузия — Альянс солидарности представил пропорциональный список
Партия «Наша Грузия — Альянс солидарности», основанная бывшими членами партии Грузинская мечта и депутатами фракции «Наша Грузия – Независимые депутаты», представила в Центральную избирательную комиссию пропорциональный список к парламентским выборам, назначенным на 31 октября. Первым номером в списке значится Мариам Джаши, бывший председатель парламентского Комитета по вопросам образования. За ней вторым, третьим и четвертым номерами следуют Бека Нацвлишвили, Леван Гогичаишвили и Гедеван Попхадзе.
Ниже представлена первая двадцатка пропорционального списка Альянса солидарности:
- Мариам Джаши;
- Бека Нацвлишвили;
- Леван Гогичаишвили;
- Гедеван Попхадзе;
- Звиад Квачантирадзе;
- Джаба Джишкариани;
- Инга Шамилишвили;
- Бесарион Попхадзе;
- Лиа Элиава;
- Васил Тамазашвили;
- Амиран Малакмадзе;
- Рима Бериашвили;
- Георгий Попхадзе;
- Ирма Гуриели;
- Торнике Марджанишвили;
- Лаша Гиоргадзе;
- Александр Чиковани;
- Нино Шецирули-Гобронидзе;
- Гено Морчиладзе;
- Бесик Эсебуа.
Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.
Все подробности о предстоящих парламентских выборах смотрите по ссылке ниже:
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