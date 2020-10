Наша Грузия — Альянс солидарности представил пропорциональный список

Партия «Наша Грузия — Альянс солидарности», основанная бывшими членами партии Грузинская мечта и депутатами фракции «Наша Грузия – Независимые депутаты», представила в Центральную избирательную комиссию пропорциональный список к парламентским выборам, назначенным на 31 октября. Первым номером в списке значится Мариам Джаши, бывший председатель парламентского Комитета по вопросам образования. За ней вторым, третьим и четвертым номерами следуют Бека Нацвлишвили, Леван Гогичаишвили и Гедеван Попхадзе.

Ниже представлена первая двадцатка пропорционального списка Альянса солидарности:

Мариам Джаши; Бека Нацвлишвили; Леван Гогичаишвили; Гедеван Попхадзе; Звиад Квачантирадзе; Джаба Джишкариани; Инга Шамилишвили; Бесарион Попхадзе; Лиа Элиава; Васил Тамазашвили; Амиран Малакмадзе; Рима Бериашвили; Георгий Попхадзе; Ирма Гуриели; Торнике Марджанишвили; Лаша Гиоргадзе; Александр Чиковани; Нино Шецирули-Гобронидзе; Гено Морчиладзе; Бесик Эсебуа.

Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.

