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Наша Грузия — Альянс солидарности представил пропорциональный список

22/10/2020 - 18:53
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Партия «Наша Грузия — Альянс солидарности», основанная бывшими членами партии Грузинская мечта и депутатами фракции «Наша Грузия – Независимые депутаты», представила в Центральную избирательную комиссию пропорциональный список к парламентским выборам, назначенным на 31 октября. Первым номером в списке значится Мариам Джаши, бывший председатель парламентского Комитета по вопросам образования. За ней вторым, третьим и четвертым номерами следуют Бека Нацвлишвили, Леван Гогичаишвили и Гедеван Попхадзе.

Ниже представлена первая двадцатка пропорционального списка Альянса солидарности:

  1. Мариам Джаши;
  2. Бека Нацвлишвили;
  3. Леван Гогичаишвили;
  4. Гедеван Попхадзе;
  5. Звиад Квачантирадзе;
  6. Джаба Джишкариани;
  7. Инга Шамилишвили;
  8. Бесарион Попхадзе;
  9. Лиа Элиава;
  10. Васил Тамазашвили;
  11. Амиран Малакмадзе;
  12. Рима Бериашвили;
  13. Георгий Попхадзе;
  14. Ирма Гуриели;
  15. Торнике Марджанишвили;
  16. Лаша Гиоргадзе;
  17. Александр Чиковани;
  18. Нино Шецирули-Гобронидзе;
  19. Гено Морчиладзе;
  20. Бесик Эсебуа.

Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.

Все подробности о предстоящих парламентских выборах смотрите по ссылке ниже:

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22/10/2020 - 18:53
2 1 minute read

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