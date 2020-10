ЕС: команда европейских дипломатов будет наблюдать за выборами 31 октября

Как сообщило 29 октября Представительство ЕС в Грузии, за парламентскими выборами в стране будет наблюдать группа европейских дипломатов, и во время голосования более 70 групп наблюдателей посетят более 1000 избирательных участков в Грузии.

Согласно заявлению, целью ЕС является поддержка демократического процесса в Грузии и содействие работе текущей миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ.

Команда европейских дипломатов состоит из сотрудников представительства ЕС в Грузии и посольств стран-членов ЕС, в том числе Австрии, Болгарии, Чешской Республики, Эстонии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Словакии и Швеции.

«Для нас и для отношений между ЕС и Грузией важно не то, кто победит на этих выборах, а то, как эта победа будет достигнута», — заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

«Как будут проходить эти выборы, и ответственность за это должны взять на сетбя все политические игроки», — добавил он.

«Это демонстрация непоколебимой поддержки со стороны ЕС в отношении грузинской демократии и нашей готовности укреплять доверие к этим выборам с помощью дополнительных международных «глаз и ушей»», — подчеркнул он.

