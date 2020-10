Парламентская ассамблея ОБСЕ направит на выборы 28 краткосрочных наблюдателей

Парламентская ассамблея ОБСЕ заявила 24 октября, что к парламентским выборам в Грузии, которые назначены на 31 октября, направит 28 краткосрочных наблюдателей. Наблюдателей возглавят депутат парламента Албании, докладчик Комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологиям и окружающей среде Элона Гжебреа Ходжа и финский депутат, специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по вовлеченности с гражданским обществом Пиа Каума.

Согласно сообщению ПА ОБСЕ, в день выборов наблюдатели будут наблюдать за условиями проведения кампаний, законодательными рамками, Избирательной администрацией, процедурами в день выборов и медиа-средой. Делегация Парламентской Ассамблеи выступит с заявлением о предварительных выводах на пресс-конференции, которая состоится 1 ноября.

Пиа Каума подчеркнула, что соглашение, достигнутое между правящей и оппозиционной партиями по избирательной реформе 8 марта, создает важный фон для предстоящих выборов и выразила надежду, что выборы будут мирными и организованными, что будет подтверждением демократического развития страны.

Краткосрочные наблюдатели Парламентской ассамблеи ОБСЕ будут тесно сотрудничать с 27 долгосрочными наблюдателями БДИПЧ/ОБСЕ и основной группой из 13 человек, которые уже находятся в Грузии, а также с наблюдателями от Парламентской ассамблеи Совета Европы и Парламентской ассамблеи НАТО.

