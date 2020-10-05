Партия Давид Чичинадзе-Трибуна-ХДД представила партийный список
Партия Чичинадзе-Трибуна-ХДД, основанная бывшим депутатом «Грузинской мечты» Давидом Чичинадзе, представила пропорциональный список в Центральную избирательную комиссию к парламентским выборам 31 октября, которую возглавляет сам Давид Чичинадзе.
Ниже представлена первая двадцатка пропорционального списка Трибуны:
- Давид Чичинадзе;
- Коба Амирханашвили;
- Лия Мухашаврия;
- Константин Кемулария;
- Коба Кантария;
- Нино Стуруа;
- Генрих Мурадян;
- Зураб Иашвили;
- Тамар Шарангия;
- Тенгиз Чикаберидзе;
- Гела Кварацхелия;
- Ирма Каджришвили;
- Давид Рстакян;
- Михаил Кавтарадзе;
- Марине Толомашвили;
- Важа Чохели;
- Зураб Нижарадзе;
- Лия Ломтатидзе;
- Вахтанг Габуния;
- Джемал Цулукидзе.
Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.
Все подробности о предстоящих парламентских выборах смотрите по ссылке ниже:
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