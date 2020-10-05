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Партия Давид Чичинадзе-Трибуна-ХДД представила партийный список

05/10/2020 - 13:24
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Партия Чичинадзе-Трибуна-ХДД, основанная бывшим депутатом «Грузинской мечты» Давидом Чичинадзе, представила пропорциональный список в Центральную избирательную комиссию к парламентским выборам 31 октября, которую возглавляет сам Давид Чичинадзе.

Ниже представлена первая двадцатка пропорционального списка Трибуны:

  • Давид Чичинадзе;
  • Коба Амирханашвили;
  • Лия Мухашаврия;
  • Константин Кемулария;
  • Коба Кантария;
  • Нино Стуруа;
  • Генрих Мурадян;
  • Зураб Иашвили;
  • Тамар Шарангия;
  • Тенгиз Чикаберидзе;
  • Гела Кварацхелия;
  • Ирма Каджришвили;
  • Давид Рстакян;
  • Михаил Кавтарадзе;
  • Марине Толомашвили;
  • Важа Чохели;
  • Зураб Нижарадзе;
  • Лия Ломтатидзе;
  • Вахтанг Габуния;
  • Джемал Цулукидзе.

Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.

Все подробности о предстоящих парламентских выборах смотрите по ссылке ниже:

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05/10/2020 - 13:24
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