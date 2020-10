Партия Давид Чичинадзе-Трибуна-ХДД представила партийный список

Партия Чичинадзе-Трибуна-ХДД, основанная бывшим депутатом «Грузинской мечты» Давидом Чичинадзе, представила пропорциональный список в Центральную избирательную комиссию к парламентским выборам 31 октября, которую возглавляет сам Давид Чичинадзе.

Ниже представлена первая двадцатка пропорционального списка Трибуны:

Давид Чичинадзе;

Коба Амирханашвили;

Лия Мухашаврия;

Константин Кемулария;

Коба Кантария;

Нино Стуруа;

Генрих Мурадян;

Зураб Иашвили;

Тамар Шарангия;

Тенгиз Чикаберидзе;

Гела Кварацхелия;

Ирма Каджришвили;

Давид Рстакян;

Михаил Кавтарадзе;

Марине Толомашвили;

Важа Чохели;

Зураб Нижарадзе;

Лия Ломтатидзе;

Вахтанг Габуния;

Джемал Цулукидзе.

Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.

