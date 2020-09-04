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Парламент ужесточает наказание за избирательные нарушения
Примерно за два месяца до парламентских выборов, 3 сентября Парламент Грузии 81 голосом в ускоренном порядке принял законодательные поправки, инициированные Грузинской мечтой, которые предусматривают более жесткие наказания за определенные избирательные нарушения. Представители оппозиционных партий Единого национального движения и Европейской Грузии не присутствовали на голосовании.
Согласно поправкам, в статью 164 Уголовного кодекса Грузии, касающуюся избирательных нарушений, добавлена следующая глава:
- Оказание влияния на волю избирателя и/или нарушение тайны голосования, совершенное путем принуждения или угрозы, наказывается штрафом, домашним арестом на срок от шести месяцев до одного года или лишением свободы на срок до двух лет.
- То же деяние, совершенное с применением насилия, использованием материальной или служебной зависимости, наказывается штрафом, домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет или лишением свободы на срок до трех лет.
- То же деяние, совершенное а) неоднократно; б) в отношении двух и более лиц; или в) групповым образом — предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.
Новый закон вступает в силу с момента опубликования.
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