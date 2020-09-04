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Парламент ужесточает наказание за избирательные нарушения

04/09/2020 - 13:30
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Примерно за два месяца до парламентских выборов, 3 сентября Парламент Грузии 81 голосом в ускоренном порядке принял законодательные поправки, инициированные Грузинской мечтой, которые предусматривают более жесткие наказания за определенные избирательные нарушения. Представители оппозиционных партий Единого национального движения и Европейской Грузии не присутствовали на голосовании.

Согласно поправкам, в статью 164 Уголовного кодекса Грузии, касающуюся избирательных нарушений, добавлена ​​следующая глава:

  1. Оказание влияния на волю избирателя и/или нарушение тайны голосования, совершенное путем принуждения или угрозы, наказывается штрафом, домашним арестом на срок от шести месяцев до одного года или лишением свободы на срок до двух лет.
  2. То же деяние, совершенное с применением насилия, использованием материальной или служебной зависимости, наказывается штрафом, домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет или лишением свободы на срок до трех лет.
  3. То же деяние, совершенное а) неоднократно; б) в отношении двух и более лиц; или в) групповым образом — предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

Новый закон вступает в силу с момента опубликования.

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04/09/2020 - 13:30
3 1 minute read

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