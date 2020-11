Оппозиция и правящая партия провели второй раунд переговоров

Через два дня после первого диалога между оппозицией и правящей командой при посредничестве послов США и ЕС в Грузии и за несколько часов до начала акции протеста оппозиции, в резиденции посла США состоялся очередной раунд переговоров.

После встречи спикер Парламента 9-го созыва Арчил Талаквадзе, который на переговорах представляет правящую команду, еще раз приветствовал формат диалога и сказал, что стороны пытаются «максимально сблизить позиции», чтобы «демократия и политическая система нашей страны продолжали стабильно функционировать».

«Повторяю, мы, конечно, не ожидаем, что диалог между политическими партиями в таком формате закончится и исчерпает себя. Мы готовы продолжить этот диалог в Парламенте Грузии десятого созыва», — сказал Арчил Талаквадзе, добавив, что политические партии договорились провести еще одну встречу.

Один из лидеров Европейской Грузии Давид Бакрадзе заявил, что «пока рано говорить о конкретных результатах на сегодняшней встрече» из-за «очень разных» позиций сторон переговоров, добавив, что главная задача — «сблизить именно эти разные позиции посредством диалога».

Бакрадзе также отметил, что Грузинская мечта на сегодняшнем заседании не выступила с конкретными предложениями, а лишь обсуждали инициативу оппозиции о том, «как разрядить ситуацию путем назначения новых выборов».

Председатель Европейской Грузии также дал оценку подведению итогов выборов 31 октября Центральной избирательной комиссией и подчеркнул, что на вчерашнем заседании ЦИК «практически закрыл» возможность обжалования и подсчета голосов избирательных участков и «лишил оппозицию права на суд».

Лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили подчеркнул важность проведения акций протеста для достижения конкретного результата и назначения новых выборов. «У Грузинской мечты пока нет никакой инициативы, кроме как объявить Бидзину Иванишвили бессрочным и неограниченным правителем», — сказал Шалва Нателашвили.

Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе заявил после встречи, что назначение новых выборов является единым требованием оппозиции и что нет смысла обсуждать другие вопросы, добавив, что на третьем раунде переговоров оппозиционные партии ждут, когда правящая команда назовет дату новых выборов.

«Главный вопрос, который обсуждается — это вопрос новых выборов, это принципиальный вопрос для оппозиции», — сказал лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе. «Диалог не окончен, мы не закрыли дверь», — отметил лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили.

На встрече также присутствовал председатель Единого национального движения Григол Вашадзе, но он не делал комментариев для СМИ.

Переговоры между восемью оппозиционными партиями и Грузинской мечтой, которые преодолели 1-процентный барьер на парламентских выборах 31 октября, начались 12 ноября при посредничестве послов Грузии, США и ЕС Келли Дегнан и Карла Харцеля. Оппозиционные партии не признают результаты парламентских выборов, объявляют бойкот новому Парламенту, а также требуют назначения новых выборов, отставки председателя ЦИК и освобождения «политических заключенных». С этими требованиями они уже провели несколько акций протеста по всей Грузии. Сегодня в 15:00 запланирована очередная акция протеста перед зданием Парламента. Альянс патриотов не принимает участие в организованных оппозицией акциях протеста, однако они разделяют требование о назначении новых выборов, не планируют проходить в новый Парламент и участвуют в продолжающихся переговорах при посредничестве дипломатов.

