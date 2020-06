Парламент принял конституционные поправки по избирательной реформе в третьем чтении

Парламента Грузии на своем внеочередном заседании 29 июня, 117 голосами против 3 принял конституционные поправки, необходимые для реформы избирательной системы в третьем, окончательном чтении.

Депутаты от оппозиционного Единого национального движения и Европейской Грузии не участвовали в голосовании. В качестве условия для поддержки поправок они выдвигали властям освобождение «политзаключенного» Георгия Руруа и выполнение Соглашения от 8 марта в полной мере.

Согласно принятым поправкам, в Парламент 10-го созыва 120 депутатов будут избраны по пропорциональным спискам, а остальные 30 депутатов будут избраны в одномандатных мажоритарных округах. Избирательный барьер составит 1%. В то же время партия, которая получит менее 40% голосов, не сможет получить более половины мест в парламенте.

Продолжение следует…

