Парламентская ассамблея НАТО направит в Грузию краткосрочных наблюдателей на выборы

Парламентская ассамблея НАТО объявила 28 октября, что направит группу из 13 краткосрочных наблюдателей в Грузию на парламентские выборы, которые назначены на 31 октября. В группу войдут пять депутатов из стран-союзников во главе с депутатом Парламента Турции и вице-президентом Парламентской ассамблеи НАТО Османом Аскин Баком.

«Соблюдение высших демократических стандартов является требованием членства в альянсе», — сказал Бак, добавив, что, участвуя в наблюдательных миссиях в Грузии, члены Парламентской ассамблеи НАТО подтверждают свою приверженность поддержке демократии Грузии и евроатлантического пути Тбилиси.

Наблюдатели Парламентской ассамблеи НАТО будут тесно сотрудничать с наблюдателями БДИПЧ/ОБСЕ, а также Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Делегация наблюдателей представит предварительную оценку выборов на пресс-конференции, которая состоится 1 ноября в Тбилиси.

