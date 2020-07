Парламент принял поправки в Избирательный кодекс в окончательном чтении

Парламент Грузии на своем заседании 2 июля принял поправки в Избирательный кодекс 94 голосами против одного в третьем, окончательном чтении. Поправки были призваны привести законодательство в соответствие с рекомендациями БДИПЧ/ОБСЕ. Оппозиционные партии — Европейская Грузия и Единое национальное движение – остаются в режиме бойкота и в голосовании не участвовали.

Изменения были инициированы председателем Парламента Арчилом Талаквадзе и другими членами Грузинской мечты — Ираклием Кобахидзе, Анари Оханашвили и Давидом Матикашвили.

Вчера Ираклий Кобахидзе заявил, что в избирательное законодательство «вносятся фундаментальные изменения, что является еще одним важным шагом после того, как были утверждены принципиальные конституционные изменения».

«Все это вместе обеспечит, что октябрьские выборы в Грузии пройдут в беспрецедентно справедливой и равной среде», — заявил он.

Примечательно, что с 60-го дня до дня выборов включительно запрещается размещение рекламы в эфире вещательных компаний со стороны органов государственной власти или местного самоуправления, которая будет содержать информацию о выполненной или запланированной работе соответствующего ведомства.

Сотрудникам некоммерческих и юридических лиц, основанных центральной и местной властью, запрещено проводить избирательную агитацию в рабочее время.

Изменения также устанавливают 25-процентную гендерную квоту, что означает, что политические партии будут обязаны включать в свои пропорциональные партийные списки по меньшей мере каждого четвертого человека другого пола. На фоне того, что в следующем парламенте Грузии 120 депутатов будет избрано по пропорциональной системе, изменение увеличит представительство женщин в законодательном органе по меньшей мере до 30 депутатов (что составляет 20% от общего числа).

То же правило будет применяться к парламентским выборам до октября 2024 года включительно, в том числе, во время внеочередных выборов, до выборов в октябре 2028 года. Начиная с выборов в октябре 2028 года и до выборов 2032 года, каждый третий человек в партийном списке должен быть другого пола.

Другие изменения также включают установление точной даты второго тура (третья суббота после первого тура выборов). Поправки запрещают физическое затруднение передвижения избирателей на избирательном участке или в пределах 25 метров от этого здания.

В соответствии с изменениями, бесплатное эфирное время будет в равной степени выделено партиям, которые на последних парламентских выборах преодолели 3%-й порог. В случае нарушения правил публикации результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, национальные вещатели будут оштрафованы на 5000 лари, а другие вещатели будут оштрафованы на 1500 лари.

Несоблюдение установленного законом обязательства о представлении информации и финансового отчета о фонде избирательной кампании и/или представление неверных данных приведет к предупреждению или штрафу в размере 1000 лари для независимого кандидата и 5000 лари — для политической партии.

Ассоциация молодых юристов Грузии заявила 1 июля, что законопроект требует улучшения, чтобы он соответствовал рекомендациям БДИПЧ/ОБСЕ.

Говоря об укомплектовании Избирательной администрации, организация заявила, что предложенные изменения сохраняют статус-кво и служат укреплению позиций правящей партии в Избирательной администрации.

Кодекс вновь сохраняет смешанную модель, в которой шесть из 12 членов избирательных комиссий назначаются политическими партиями, а остальные шесть мест будут заполнены профессионалами в сфере выборов.

Посол ЕС в Грузии Карл Харцель приветствовал изменения в соответствии с рекомендациями ОБСЕ/БДИПЧ, но сказал, что ждал более амбициозных реформ, включая в таких ключевых вопросах, рекомендованных ОБСЕ/БДИПЧ, как давление на избирателей, рассмотрение споров и укомплектование избирательных комиссий.

Посол выразил сожаление по поводу того, что «возможность получения более широкой политической поддержки к новому избирательному законодательству была упущена», и добавил, что предстоящие парламентские выборы «станут решающим моментом для Грузии в выполнении своих обязательств по соблюдению демократических процессов и верховенства закона».

