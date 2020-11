Стартовал политический диалог между оппозицией и правящей партией

После того, как по итогам парламентских выборов, прошедших 31 октября, оппозиция объявила недоверие официальным результатам выборов, бойкот новоизбранному Парламенту и в течение нескольких дней проводила акции протеста, между оппозицией и правящей партией начался политический диалог при посредничестве иностранных дипломатов.

Лидеры девяти политических партий, которые, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, преодолели 1% -ный барьер на выборах 31 октября, собрались сегодня около 15:00 в резиденции посла США в Грузии Келли Дегнан и обменялись своими аргументами. В качестве посредника на встрече выступил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

Правящую партию на четырехчасовой встрече представлял председатель Парламента девятого созыва Арчил Талаквадзе. После первого раунда переговоров он сказал журналистам, что «политический диалог начался, что важно», добавив, что «это положительное начало политических консультаций».

Талаквадзе выразил надежду, что диалог приведет к «существенным для общества и демократии результатам», и подчеркнул, что сильное желание правящей команды заключается в том, чтобы стороны «сблизили позиции». «Сегодняшняя встреча также в определенной степени служила этой цели», — сказал он.

«Мы обменялись аргументами, которые были у всех сторон… Что касается вопросов и позиций, которые отличаются, то здесь наш ответ и позиция ясны – давайте все вместе перепроверим те вопросы, которые задала оппозиция. Мы хотим прийти к результату, когда все уважают результаты выборов и Парламент Грузии продолжит функционирование», — сказал Талаквадзе.

Он также подчеркнул, что не стоит рассчитывать на серьезную договоренность на первой же встрече, поэтому он акцентировал внимание на еще одном раунде переговоров, который, по словам Талаквадзе, состоится в ближайшее время. «Диалогу нет альтернативы. Стол переговоров — это место, где политики должны найти точки соприкосновения», — сказал он, поблагодарив послов США и ЕС за их поддержку и содействие в проведении встречи.

Председатель Европейской Грузии Давид Бакрадзе заявил, что на фоне политического кризиса в стране «ответственные» политические силы должны попытаться найти компромисс. Он также отметил, что для этого существует пространство, но добавил, что компромисс не может быть достигнут за счет того, что «плохо и незаконно для страны».

«Наша позиция такова, что для разрядки политического кризиса в стране, для восстановления доверия к избирательному процессу, для консолидации общества необходимо провести новые выборы», — сказал Давид Бакрадзе.

Он также не исключил возможности того, что «соглашение может быть не достигнуто», и добавил, что «вероятность этого высока».

Несмотря на «большую разницу» между позициями правящей команды и оппозиции, Бакрадзе выразил надежду, что в итоге «в интересах и стабильности страны» стороны смогут «прийти к соглашению».

«Это такой же сложный процесс, возможно, даже более сложный, чем переговоры в начале года, которые закончились соглашением от 8 марта… (Однако), как ответственная оппозиция, мы несем ответственность за будущее этой страны, поэтому мы постараемся, чтобы компромисс был найден», сказал Бакрадзе и добавил, что в этом процессе «очень большая часть ответственности лежит на правящей команде, насколько они осознают глубину возникшего в стране кризиса».

Лидеры партий Стратегия Агмашенебели, Гирчи и Граждане — Георгий Вашадзе, Зураб Джапаридзе и Алеко Элисашвили подчеркнули единодушие оппозиционных партий во время встречи. Они также отметили, что все требования оппозиции, а также запланированные акции протеста остаются в силе.

На встрече присутствовал, но не делал комментариев для СМИ председатель Единого национального движения Григол Вашадзе, заявление которого, сделанное им два дня назад о переносе политических процессов за стол переговоров вызвал неоднозначные отклики со стороны других оппозиционных партий, а также в самом Едином национальном движении.

Во вчерашнем интервью телеканалу «Рустави-2» Григол Вашадзе также заявил, что «диалог, почти подготовленный главами дипломатических миссий наших стратегических союзников, был сорван». В ответ оппозиция заявила, что ничего не знают об этом диалоге.

Подробно об избирательных процессах читайте по этой Подробно об избирательных процессах читайте по этой ссылке

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)