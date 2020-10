სტრატეგია აღმაშენებლმა საპარლამენტო სია წარადგინა

საარჩევნო ბლოკი გიორგი ვაშაძე-სტრატეგია აღმაშენებელი ერთ-ერთი იმ საარჩევნო სუბიექტთაგანია, რომელმაც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის პროპორციული საარჩევნო სია წარუდგინა. ბლოკის საპარლამენტო სიის სათავეში სტრატეგია აღმაშენებლის დამფუძნებელი და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი გიორგი ვაშაძეა. მას მეორე ნომრად ბლოკში შემავალი პარტია კანონი და სამართლის ლიდერი თამარ ჩარკვიანი მოსდევს.

ქვემოთ სტრატეგია აღმაშენებლის პროპორციული სიის პირველი ოცეულია წარმოდგენილი:

გიორგი ვაშაძე; თამარ ჩარკვიანი; პაატა მანჯგალაძე; თეონა აქუბარდია; ბესიკი ბარქაია; სერგო ჩიხლაძე; დავით ცეკვავა; თეონა ჭალიძე; ლევან ჭიჭინაძე; გიორგი თევდორაძე; გიორგი ცობეხია; ნანა ტოხვაძე; თამთა შამათავა; დავით თოფურია; მანანა ჯებაშვილი; ანა კობახიძე; ლაშა დიაროვი; თამილა ჯაფარიძე; გიორგი ხაბურზანია; ედნარ მგელაძე.

პარლამენტის მიერ ახლახან მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებების თანახმად, 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები 120/30-ზე ფორმულით ჩატარდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამომრჩეველი 150 პარლამენტარიდან 120 (77-ის ნაცვლად) პროპორციული, ხოლო 30-ს (73-ის ნაცვლად) მაჟორიტარული წესით აირჩევს. ასევე, საარჩევნო ბარიერი ერთჯერადად 1%-იანი იქნება. ამასთან, პარტია, რომელიც ხმათა 40%-ზე ნაკლებს დააგროვებს, პარლამენტში მანდატების ნახევარზე მეტს ვერ მიიღებს.

