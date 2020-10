ქართულმა ოცნებამ პარტიული სია წარადგინა

პარტია ქართული ოცნება-დემოკრატიულმა საქართველომ 1 ოქტომბერს მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნებისთვის სრული პარტიული სია წარადგინა, რომელსაც სათავეში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია უდგას, მას მეორე ნომრად პარლამენტის მოქმედი თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე, მესამე ნომრად კი – პარტიის აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი კობახიძე მოსდევენ.

ქვემოთ ქართული ოცნების 150 წევრიანი პარტიული სიაა წარმოდგენილი:

გიორგი გახარია;

არჩილ თალაკვაძე;

ირაკლი კობახიძე;

თეა წულუკიანი;

მამუკა მდინარაძე;

კახაბერ კუჭავა;

გიორგი კახიანი;

მარიამ ქვრივიშვილი;

მიხეილ სარჯველაძე;

მაია ბითაძე;

მიხეილ დაუშვილი;

გიორგი ამილახვარი;

ვიქტორ სანიკიძე;

მაკა ბოჭორიშვილი;

შალვა პაპუაშვილი;

დავით კაჭარავა;

ნიკოლოზ სამხარაძე;

გიორგი ხელაშვილი;

მარიამ ლაშხი;

ბექა დავითულიანი;

ანრი ოხანაშვილი;

დიმიტრი ხუნდაძე;

დიმიტრი სამხარაძე;

ნინო წილოსანი;

ირაკლი კოვზანაძე;

ირაკლი ბერაია;

ირაკლი სესიაშვილი;

ეკა სეფაშვილი;

რატი იონათამიშვილი;

გურამ მაჭარაშვილი;

დავით მათიკაშვილი;

ელისო ბოლქვაძე;

ლადო კახაძე;

ირაკლი მეზურნიშვილი;

სავალან მირზოევი;

რიმა ბერაძე;

სუმბატ კიურეღიან;

ალეკო ტაბატაძე;

ალუდა ღუდუშაური;

ირმა ზავრადაშვილი;

ირაკლი ზარქუა;

გივი მიქანაძე;

ბექა ლილუაშვილი;

ქეთი დუმბაძე;

ლექსო დალაქიშვილი;

ლევან ქარუმიძე;

ირაკლი მეძმარიაშვილი;

ხატია წილოსანი;

ვლადიმერ ჩაჩიბაია;

ისკო დასენი;

ვიქტორ ჯაფარიძე;

მაია მენაღარიშვილი;

ედიშერ თოლორაია;

გოდერძი ჩანქსელიანი;

ელგუჯა გოცირიძე;

ანა ბუჩუკური;

გია ბენაშვილი;

დაჩი ბერაია;

შოთა ხაბარელი;

თამარ ტალიაშვილი;

ლევან მგალობლიშვილი;

გელა სამხარაული;

გია ცაგარეიშვილი;

ნინო იობაშვილი;

გიორგი ჩაკვეტაძე;

თენგიზ შარმანაშვილი;

თორნიკე ჭეიშვილი;

ბაია კვიციანი;

მერაბ ქვარაია;

ირაკლი კირცხალია;

გიორგი ბარვენიშვილი;

გენრიეტა წიწავა;

იმედა ნიკურაძე;

ლევან მაჭავარიანი;

არჩილ გორდულაძე;

სალომე ქურასბედიანი;

გიორგი შინჯიკაშვილი;

შალვა კიკნაველიძე;

სულხან მახათაძე;

სალომე ჯინჯოლავა;

ჯუმბერ იზორია;

ლუკა კანკავა;

თემურ გოცირიძე;

ქეთევან ჩარკვიანი;

ზურაბ ხაჩიძე;

დავით თურქია;

ნიკა ტყემალაძე;

ნათია მოდებაძე;

თორნიკე ფხაკაძე;

აბელ აბესაძე;

ზურაბ იაშვილი;

მარიამ ყაყიჩაშვილი;

კობა სამხარაძე;

გიორგი ხავთასი;

მიხეილ თოფურია;

მარიამი ლომიძე;

დავით კაჭარავა;

ვლადიმერ ქორთუა;

გია თელია;

მარიამ ნასუაშვილი;

კობა დუნდუა;

ბენედიქტე გეგეჭკორი;

გაგა დარბაიძე;

ანა თევდორაძე;

გრიგოლ დალაქიშვილი;

სერგი მუშკუდიანი;

ჯონი ბერუაშვილი;

ნინო ლაცაბიძე;

ნიკა თინიკაშვილი;

ირაკლი სურმავა;

გია ჩხეიძე;

ქეთი აბაიშვილი;

ბექა ოდიშარია;

ნოდარ ტურძელაძე;

დავით სერგეენკო;

მაიკო ხარძიანი;

კახა კახიშვილი;

სოზარ სუბარი;

გიორგი ვოლსკი;

ნათია თელია;

მიხეილ ყაველაშვილი;

ლევან კობიაშვილი;

დავით სონღულაშვილი;

ნინო ქარდავა;

ირაკლი ქადაგიშვილი;

შალვა კერესელიძე;

ზაურ დარგალი;

მარიამ თევზაძე;

გოგი მეშველიანი;

გიორგი ხოჯევანიშვილი;

ზაალ დუგლაძე;

ნინო ჯანიაშვილი;

ანტონ ობოლაშვილი;

სამველ მანუკიან;

გოჩა ენუქიძე;

ნინო გიგინეიშვილი;

პაატა კვიჟინაძე;

ბეჟან წაქაძე;

გივი ჭიჭინაძე;

ხატია ურიგაშვილი;

ზაზა ლომინაძე;

ვასილ ჩიგოგიძე;

ალექსანდრე მოწერელია;

ალექსანდრა ხორგუაშვილი;

ირაკლი ხახუბია;

ირაკლი ჩიქოვანი;

რესან კონცელიძე;

ანა მიქაუტაძე;

ზაალ მიქელაძე;

ანზორ ბოლქვაძე.

