ცესკო: 14 მაჟორიტარულ ოლქს ქართული ოცნება იგებს, 16-ში მეორე ტური იქნება

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით, 30 მაჟორიტარული ოლქიდან 14-ში ქართული ოცნების კანდიდატები პირველივე ტურში იგებენ, 16-ში კი – მეორე ტური გაიმართება.

მეორე ტურები გაიმართება დედაქალაქის რვავე ოლქში, ასევე ქუთაისში, ბათუმსა და რუსთავში, სადაც ამომრჩეველთა ხმების ნახევარზე მეტის მოგროვება ვერცერთმა კანდიდატმა შეძლო.

თბილისის მუნიციპალიტეტი

ცესკოს მონაცემებით, დედაქალაქში ერთის გარდა ყველა მაჟორიტარულ ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატები ლიდერობენ. გლდანის ოლქში 44.06%-ით პირველ ადგილზეა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ნიკა მელია, ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატს, ლევან კობიაშვილს კი – ამომრჩეველთა ხმების 42.48% აქვს.

#1 მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი

ბექა ოდიშარია – ქართული ოცნება – 44.91%;

შალვა შავგულიძე – ევროპული საქართველო (ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატი) – 29.45%.

#2 ვაკის რაიონი

ნოდარ ტურძელაძე – ქართული ოცნება – 42.24%;

ელენე ხოშტარია – ევროპული საქართველო (ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატი) – 35.55%.

#3 საბურთალოს რაიონი

დავით სერგეენკო – ქართული ოცნება – 43.23%;

ალეკო ელისაშვილი – მოქალაქეები – 19.16%.

#4 ისნის რაიონი

კახა კახიშვილი – ქართული ოცნება – 46.74%;

ხატია დეკანოიძე – ენმ/ძალა ერთობაშია – 27.23%.

#5 სამგორის რაიონი

სოზარ სუბარი – სამგორის რაიონი – 45.87%;

ლევან ხაბეიშვილი ენმ-ძალა ერთობაშია (ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატი) – 39.18%.

#6 დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი

გია ვოლსკი – ქართული ოცნება – 42.69%;

ზურაბ-გირჩი ჯაფარიძე – გირჩი (ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატი) – 21.09%.

#7 ნაძალადევის რაიონი

მიხეილ ყაველაშვილი – 43.76;

შალვა ნათელაშვილი – ლეიბორისტული პარტია (ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატი) – 25.01%.

#8 გლდანის რაიონი

ნიკა მელია – ენმ-ძალა ერთობაშია (ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატი) – 43,88%;

ლევან კობიაშვილი – ქართული ოცნება – 42,69%.

რეგიონები

#10 თელავის, ახმეტის, ყვარლისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტები

ირაკლი ქადაგიშვილი – ქართული ოცნება – 47.26%;

გიორგი ბოტკოველი – ენმ-ძალა ერთობაშია – 40,43%.

#12 რუსთავის მუნიციპალიტეტი და გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ნორიოს, მარტყოფის, ახალსოფლის, სართიჭალის, გამარჯვების, ახალი სამგორის, ლემშვენიერის, თელეთის, კუმისისა და კრწანისის ადმინისტრაციული ერთეულები

ნინო ლაცაბიძე – ქართული ოცნება – 47.47%;

დავით კირკიტაძე – ენმ-ძალა ერთობაში – 32,6%.

#16 ხაშურის და ქარელის მუნიციპალიტეტები ასევე გორის მუნიციპალიტეტის ვარიანის, ნოქოზის, ტირძნისის, სკრისა და შინდისის ადმინისტრაციული ერთეულები

ზაალ დუგლაძე – ქართული ოცნება – 49.34%;

ნატო ჩხეიძე – ენმ-ძალა ერთობაში – 29.62%.

#21 ტყიბულის, თერჯოლის, ზესტაფონისა და ბაღდადის მუნიციპალიტეტები

ბეჟან წაქაძე – ქართული ოცნება – 49.49

კახა გეწაძე – ენმ-ძალა ერთობაში – 26.98.

#23 ქუთაისის მუნიციპალიტეტი

ზაზა ლომინაძე – ქართული ოცნება – 42.16%;

გრიგოლ ვაშაძე – ენმ-ძალა ერთობაში – 34.72%.

#27 ზუგდიდი მუნიციპალიტეტი

ირაკლი ჩიქობავა – ქართული ოცნება – 49.91%;

მალხაზ ჯალაღონია – ენმ-ძალა ერთობაშია – 36.95%.

#28 ბათუმის მუნიციპალიტეტი

რესან კონცელიძე – 40.97%;

ლევან ვარშალომიძე – ენმ-ძალა ერთობაში 37.3%.

#30 – ხელვაჩაურისა (მახინჯაურის ადმინისტრაციული ერთეულის გარდა) და ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტები

ანზორ ბოლქვაძე – ქართული ოცნება – 46.26%;

მიშა ბოლქვაძე – ენმ-ძალა ერთობაში – 32.%.

ოლქები, რომლებშიც ქართულმა ოცნებამ გაიმარჯვა

#9 გურჯაანის, საგარეჯოს, დედოფლისწყაროსა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტები

დავით სონღულაშვილი – ქართული ოცნება – 52.83%

ლევან ბეჟაშვილი – – ენმ-ძალა ერთობაშია – 27.88.

#11 მცხეთის, დუშეთის, თიანეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტები

შალვა კერესელიძე – ქართული ოცნება – 50.1%;

ცეზარ ჩოჩელი – ენმ-ძალა ერთობაშია – 33.42%.

#13 მარნეულისა და გარდაბნის მუნიციპალიტეტები (ნორიოს, მარტყოფის, ახალსოფლის, სართიჭალის, გამარჯვების, ახალი სამგორის, ლემშვენიერის, თელეთის, კუმისისა და კრწანისის ადმინისტრაციული ერთეულების გარდა)

ზაურ დარგალი – ქართული ოცნება – 51.16%;

აზერ სულეიმანოვი – ენმ-ძალა ერთობაში – 38.69%.

#14 ბოლნისის, დმანისის, თეთრიწყაროსა და წალკის მუნიციპალიტეტები

გოგი მეშველიანი – ქართული ოცნება – 55.41%;

კახაბერ ოქრიაშვილი – ენმ-ძალა ერთობაში – 39.5%.

#15 კასპისა და გორის მუნიციპალიტეტები (ვარიანის, ნიქოზის, ტირძნისის, სკრისა და შინდისის ადმინისტრაციული ერთეულების გარდა)

გიორგი ხოჯევანიშვილი – ქართული ოცნება – 55.42%;

ბადრი ბასიშვილი – ენმ-ძალა ერთობაშია – 27.72%.

#17 ახალციხის, ბორჯომის, ადიგენისა და ასპინძის მუნიციპალიტეტები

ანტონ ობოლაშვილი – ქართული ოცნება – 61.79%;

ვაჟა ჩიტაშვილი – ენმ-ძალა ერთობაშია – 24.21%.

#18 ახალქალაქისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტები

სამველ მანუკიანი – 61.47%;

ენზელ მკოიანი – დამოუკიდებელი კანდიდატი – 20.02%.

#19 ამბროლაურის, ონის, ცაგერის, ლენტეხისა და მესტიის მუნიციპალიტეტები

გოჩა ენუქიძე – 59.32%;

დილარ ხაბულიანი – ენმ-ძალა ერთობაშია – 15.91%.

#20 საჩხერის, ჭიათურისა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტები

პაატა კვიჟინაძე – ქართული ოცნება – 68.86%;

გიორგი კაპანაძე – ენმ-ძალა ერთობაშია – 14.4%.

#22 სამტრედიის, წყალტუბოს, ვანისა და ხონის მუნიციპალიტეტები

გივი ჭიჭინაძე – ქართული ოცნება – 51.02%;

ნანა ჟორჟოლიანი – ენმ-ძალა ერთობაშია – 31.52%.

#24 ოზურგეთის, ლანჩხუთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტები

ვასილ ჩიგოგიძე – 54.82%;

მანუჩარ კვირკველია – ენმ-ძალა ერთობაშია – 22.89%.

#25 წალენჯიხის, ჩხოროწყუს, მარტვილისა და აბაშის მუნიციპალიტეტები

ალექსანდრე მოწერელია – 52.81%;

როლანდ ფიფია – ენმ-ძალა ერთობაშია – 34.37%.

#26 ფოთის, ხობისა და სენაკის მუნიციპალიტეტები

ირაკლი ხახუბია – ქართული ოცნება – 53.52%;

მურთაზ ზოდელავა – ენმ-ძალა ერთობაშია – 27.53%.

#29 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მახინჯაურის ადმინისტრაციული ერთეული

ზაალ მიქელაძე – ქართული ოცნება – 52.52%;

ბონდო თედორაძე – ენმ-ძალა ერთობაშია – 34.68%

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)