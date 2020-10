4 ეგზიტპოლის მნიშვნელოვნად განსხვავებული შედეგები

საარჩევნო უბნების დახურვასთან ერთად, ტელეკომპანიებმა „იმედმა“, „მთავარმა არხმა“, „რუსთავი 2“-მა და „ფორმულამ“ მათივე დაკვეთით ჩატარებული ეგზიტპოლების ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავებული შედეგები გამოაქვეყნეს.

ტელეკომპანია „იმედის“ დაკვეთით ჩატარებული ეგზიტპოლების მიხედვით, ქართულმა ოცნებამ ხმების – 55% მიიღო, ნაციონალურმა მოძრაობა-ძალა ერთობაშიამ 23%, ევროპულმა საქართველომ 3%, ლელომ 3%, პატრიოტთა ალიანსმა 3%, სტრატეგია აღმაშენებელმა 3%, გირჩმა 3%, ლეიბორისტულმა პარტიამ 1%, ერთიანმა საქართველომ 1%, მოქალაქეებმა 1%, სხვა პარტიებმა 4%.

ტელეკომპანია „მთავარი არხის“ დაკვეთით ჩატარებული ეგზიტპოლების მიხედვით, ქართულმა ოცნებამ ხმების 41% მიიღო, ნაციონალურმა მოძრაობა-ძალა ერთობაშიამ 33%, ევროპულმა საქართველომ 5%, ლელომ 4%, სტრატეგია აღმაშენებელმა 3%, გირჩმა 3%, ლეიბორისტულმა პარტიამ 2%, პატრიოტთა ალიანსმა 2%, მოქალაქეებმა 1%, ერთიანმა საქართველომ 1%, სხვა პარტიებმა 5%. „მთავარი არხის“ ცნობით, მონაცემები 17:00 საათის მდგომარეობით არსებულ ვითარებას ასახვს.

ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის ეგზიტპოლებით, ქართულმა ოცნებამ ხმების 52.26% მიიღო, ნაციონალური მოძრაობა-ძალა ერთობაშიამ 25.33%, ევროპულმა საქართველომ 4.2%, გირჩმა 3.52%, ლელომ 2.61%, სტრატეგია აღმაშენებელმა 2.37%, პატრიოტთა ალიანსმა 2.29%, ლეიბორისტულმა პარტიამ 1.22%, მოქალაქეებმა 1.02%, 1% სხვა პარტიებმა. ტელეკომპანიის ცნობით, მონაცემები 17:30 საათის მდგომარეობით არსებულ ვითარებას ასახავს.

„ფორმულას“ ეგზიტპოლებით კი, ქართულმა ოცნებამ 46% მიიღო, ნაციონალური მოძრაობა-ძალა ერთობაშიამ 28%, ევროპულმა საქართველომ 5%, გირჩმა 3%, ლელომ 3%, პატრიოტთა ალიანსმა 2%, სტრატეგია აღმაშენებელმა 2%. ფორმულას ინფორმაციით, 50%-მა პასუხზე უარი თქვა და მონაცემები 16:00 საათის ვითარებას ასახავს.

