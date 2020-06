პარლამენტმა საკონსტიტუციო ცვლილებები მესამე მოსმენით მიიღო

117 ხმით 3-ის წინააღმდეგ საქართველოს პარლამენტმა 29 ივნისს გამართულ რიგგარეშე სხდომაზე საარჩევნო სისტემის რეფორმისთვის საჭირო საკონსტიტუციო ცვლილებები საბოლოო, მესამე მოსმენით მიიღო.

კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღიათ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და ევროპული საქართველოს დეპუტატებს, რომლებიც ცვლილებების მხარდაჭერის წინაპირობად „პოლიტპატიმარ“ გიორგი რურუას გათავისუფლებასა და 8 მარტის შეთანხმების სრულყოფილად შესრულებას მოითხოვდნენ.

ახლადმიღებული შესწორებების თანახმად, მეათე მოწვევის პარლამენტში პროპორციული სიით 120 დეპუტატი და ერთმანდატიანი ოლქებიდან არჩეული 30 მაჟორიტარი შევა. 1%-იანი იქნება საარჩევნო ბარიერი. ამასთან, პარტია, რომელიც ხმათა 40%-ზე ნაკლებს დააგროვებს, პარლამენტში მანდატების ნახევარზე მეტს ვერ მიიღებს.

გაგრძელება იქნება

