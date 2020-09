ლელომ პარტიული სიის ნაწილი წარადგინა

პარტიამ ლელო საქართველოსთვის 30 სექტემბერს მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნებისთვის პარტიული სიის ნაწილი წარადგინა, რომლის სათავეშიც პარტიის თავმჯდომარე და „თიბისი ბანკის“ ერთ-ერთი დამფუძნებელი მამუკა ხაზარაძეა.

ქვემოთ ლელოს პარტიული სიის პირველი 30 წევრია წარმოდგენილი:

მამუკა ხაზარაძე;

ბადრი ჯაფარიძე;

დავით უსუფაშვილი;

ანა ნაცვლიშვილი;

ირაკლი კუპრაძე;

ფიქრია ჩიხრაძე;

კახა კოჟორიძე;

გრიგოლ გეგელია;

ლევან კობერიძე;

საბა ბუაძე;

გიგლა მიქაუტაძე;

ლანა გალდავა;

თამაზ დათუნაშვილი;

ლევან სამუშია;

გიორგი მორდეხაშვილი;

მედეა მეტრეველი;

მამუკა კაციტაძე;

სოსო ვახტანგაშვილი;

სოფო შამანიდი;

გიორგი სიორიძე;

ნიკოლოზ ჩერქეზიშვილი;

თამარ შავგულიძე;

გიორგი კანაშვილი;

ალექსანდრე ახვლედიანი;

ჯამბულ ხოზრევანიძე;

მურად მურადოვი;

ეკატერინე ქვლივიძე;

პაატა ცივაძე;

სოსო ლიპარტელიანი;

თამარ ბელქანია.

პალამენტის მიერ ახლახან მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებების თანახმად, 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები 120/30-ზე ფორმულით ჩატარდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამომრჩეველი 150 პარლამენტარიდან 120 (77-ის ნაცვლად) პროპორციული, ხოლო 30-ს (73-ის ნაცვლად) მაჟორიტარული წესით აირჩევს. ასევე, საარჩევნო ბარიერი ერთჯერადად 1%-იანი იქნება. ამასთან, პარტია, რომელიც ხმათა 40%-ზე ნაკლებს დააგროვებს, პარლამენტში მანდატების ნახევარზე მეტს ვერ მიიღებს.

