ლეიბორისტულმა პარტიამ პარტიული სია წარადგინა

ლეიბორისტულმა პარტიამ 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის სრული პარტიული სია წარადგინა, რომელსაც სათავეში პარტიის თავმჯდომარე შალვა ნათელაშვილი უდგას.

ქვემოთ ლეიბორისტული პარტიის პროპორციული სიის დეპუტატობის კანდიდატების სიაა წარმოდგენილი:

შალვა ნათელაშვილი;

გიორგი გუგავა;

მიხეილ ქუმსიშვილი;

მარინე ცუცქირიძე;

ლაშა ჩხარტიშვილი;

ბექა ნათელაშვილი;

თემურ წიკლაური;

ნინო მეტრეველი;

ნიკოლოზ ვარდოშვილი;

ტარიელ კალანდარიშვილი;

სამსონ გუგავა;

ლეილა გაფრინდაშვილი;

დავით მამალაძე;

გიორგი გზირიშვილი;

ბექა დათუაშვილი;

მაია ხოფერია;

გიორგი ჩიტაური;

მამუკა ხორავა;

ალი ბადიროვი;

მაია ხელაძე;

პარმენი ბუაძე;

კახა კვერეხაძე;

ამირან მახარობლიძე;

ანჟელინა ჭავჭანიძე;

კახა ლატარია;

მერაბი ჭუმბურიძე;

მირიან ბერაძე;

ნინო მაზანაშვილი;

კობა ჩალაძე;

ზაზა სიდამონიძე;

სოლომონ პატურაშვილი;

ქეთო დევსურაშვილი;

ბესარიონ ზაქარიაშვილი;

ბეჟან ნათელაშვილი;

გიორგი ყოჩიაშვილი;

დალი ყარაულაშვილი;

ვლადიმერი მარტიაშვილი;

ბესიკი ნოზაძე;

ვახტანგი აფციაური;

ქეთევან გაზდელიანი;

ლევანი ქემერტელიძე;

გარეგინ პარუნბეგოვი;

იური გიორგობიანი;

სოფიკო გუგავა;

იმედა გუგავა;

შალვა ხიჯაკაძე;

თამაზი ჯიქია;

ცისანა ჭიკაძე;

გენადი წახნაკია;

ბაკური ჯოლოხავა;

თეიმურაზ ბოდაველი;

მარიამ ჭავჭავაძე;

გიორგი ჯიმშელეიშვილი;

დავით ხოსიტაშვილი;

გიორგი ბიწაძე;

მაია ლიპარიძე;

გელა ბუბაშვილი;

ზაზა ქოქიაშვილი;

იოსებ ღვარძელაშვილი;

თეა ბარბაქაძე;

რობერტ შალამბერიძე;

ნუგზარ უძილაური;

ლაშა ქუთათელაძე;

ნინო კალანდია;

ალუდა არაბული;

კონსტანტინე ლაბარტყავა;

გიორგი კაკაურიძე;

თეა დომბაიდი;

მირიან სეხნიაშვილი;

ჯულიეტა უბერი;

ზურაბ ოქრიაშვილი;

ნათელა მოსაშვილი;

გელა მუმლაური;

ირმა გვალია;

პავლე კალანდაძე;

ნანა ბექტურაშვილი;

თამაზ სეხნიაშვილი;

ზურაბ ძებისაშვილი;

ცისია ქუმსიშვილი;

დავით ქვარცხავა;

ელისო ჩხვირკია;

ლაშა ლოსაბერიძე;

ნათელა ოსმანოვა;

დავით სოფრომაძე;

ვენერა ვერულაშვილი;

ნუგზარი ლომაშვილი;

ასმათი ომანაძე;

გიორგი ღვინიანიძე;

რუსუდან ჩირგაძე;

ივანე ღონღაძე;

მზია მუშკუდიანი;

გოჩა ნიკოლაძე;

ირმა ყურაშვილი;

მექი ქელბაქიანი;

თინათინ სვანიძე;

დურმიშხან ასათიანი;

ნათია კიკვაძე;

თამაზ შარაშიძე;

მარიამი შალუტაშვილი;

თეიმურაზ ნაცვალაძე;

ნატო პაპიძე;

გურამი ბაბილოძე;

მაია თავამაიშვილი;

გელა ლესელიძე;

ვენერა ხუჭუა;

თამაზი კილაძე;

სოფიო ხომერიკი;

ოთარი ირემაძე;

ზაირა კოჭლამაზაშვილი;

იგორ ჯოხაძე;

ნინო გიორგაძე;

ჯუმბერ ფარეხელაშვილი;

სოფიო გოგელიძე;

იალჩინ მამედოვი;

თეა აიდოღდუ;

ელნურ აბდულაევი;

ლია ხიდაშელი;

ირაკლი ალანია;

ნუნუ დევნოზაშვილი;

ნუგზარი სიჭინავა;

ვენერა კალანდარიშვილი;

გია ბიბილეიშვილი;

თამარ გოგოლაძე;

დავით ედიშერაშვილი;

მზია ვეშაპიძე;

ლერი ირემაშვილი;

სოფიო ვერულაშვილი;

ტარიელ ვერულაშვილი;

ფატმან კობერიძე;

თამაზ გეგიაძე;

გალაქტიონ სურგულაძე;

გურამ ბაღაშვილი;

მაყვალა ქავთარაძე;

ანტონ კორიფაძე;

მალხაზი ქავთარაძე;

არინე მერაბიანი;

გიორგი გიგაური;

აკაკი ქუსიკაშვილი;

ელისო ხუცურაული;

ზურაბი მამულაშვილი;

იოსებ მამულაშვილი;

ოთარი ქარსალაძე;

ნაირა წახნაკია;

ნიკა სეფაშვილი;

ივანე ჟამუტაშვილი;

თამაზი იობაშვილი;

ლია შამუგია;

ვლადიმერი ასანაშვილი;

ზაზა ბურკიაშვილი;

მალხაზი ბოდაველიძე;

მაკა მალიჩავა;

ზაზა დოინჯაშვილი;

გივი პიტაშვილი;

ზვიადი მესხიშვილი;

ნონა კუპრეიშვილი;

გიორგი კუპრეიშვილი;

რამაზი საჯაია;

დავით დოლბაია;

ელენე ბახია;

ზვიადი კუცია;

ბადრი ადამია;

პაატა სიჭინავა;

შორენა კვარაცხელია;

ტიტიკო კვარაცხელია;

გურამი წახნაკია;

ბორისი გაბედავა;

მანანა მედულაშვილი;

ერეკლე ერემანძე;

სოსო ჩალიგავა;

ნანა სომხიშვილი.

პარლამენტის მიერ ახლახან მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებების თანახმად, 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები 120/30-ზე ფორმულით ჩატარდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამომრჩეველი 150 პარლამენტარიდან 120 (77-ის ნაცვლად) პროპორციული, ხოლო 30-ს (73-ის ნაცვლად) მაჟორიტარული წესით აირჩევს. ასევე, საარჩევნო ბარიერი ერთჯერადად 1%-იანი იქნება. ამასთან, პარტია, რომელიც ხმათა 40%-ზე ნაკლებს დააგროვებს, პარლამენტში მანდატების ნახევარზე მეტს ვერ მიიღებს.

