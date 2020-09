ენმ-ძალა ერთობაშიამ მაჟორიტარობის კანდიდატები წარადგინა

საარჩვევნო ბლოკმა – „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ოპოზიციური გაერთიანება – ძალა ერთობაშია“ 23 სექტემბერს 30 მაჟორიტარული ოლქიდან 25-ში მაჟორიტარობის საკუთარი კანდიდატები წარადგინა.

როგორც ცნობილია, თბილისის ორ საარჩვნო ოლქში – გლდანსა და სამგორში – ნაციონალური მოძრაობის წევრები ნიკა მელია და ლევან ხაბეიშვილი გაერთიანებული ოპოზიციის სახელით იყრიან კენჭს. პარტიამ დღესვე განათლების ყოფილი მინისტრი ხატია დეკანოიძე ისნის მაჟორიტარულ ოლქში საკუთარ კანდიდატად წარადგინა. რაც შეეხება თბილისის დანარჩენ 5 საარჩევნო ოლქს, ნაციონალური მოძრაობა აქ ოპოზიციის საერთო კანდიდატებს დაუჭერს მხარს.

რაც შეეხება რეგიონებს, აქ საარჩევნო ბლოკის მაჟორიტარობის კანდიდატების სია ასეთია:

– თელავის, ახმეტის, ყვარლისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტები; ლევან ბეჟაშვილი – გურჯაანის, საგარეჯოს, დედოფლისწყაროსა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტებ;

– რუსთავის მუნიციპალიტეტი, ასევე გარდაბნის მუნიციპალიტეტის – ნორიოს, მარტყოფის, ახალსოფლის, სართიჭალის, გამარჯვების, ახალი სამგორის, ლემშვენიერას, თელეთის, კუმისისა და კრწანისის ადმინისტრაციული ერთულები; აზერ სულეიმანოვი – მარნეული და გარდაბანი (ზემოთხსენებული ადმინისტრაციული ერთულების გარდა) მუნიციპალიტეტი;

– ბოლნისის, დმანისის, თეთრიწყაროსა და წალკის მუნიციპალიტეტები; ცეზარ ჩოჩელი – მცხეთის, დუშეთის, თიანეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტები;

– კასპისა და გორის (ვარიანის, ნიქოზის, ტირძნისის, სკრასა და შინდისის ადმინისტრაციული ერთეულების გარდა) მუნციპალიტეტი; ნატო ჩხეიძე – ხაშურისა და ქარელის მუნიცოპალიტეტები, გორის მუნიციპალტეტის ვარიანის, ნიქოზის, ტირძნისის, სკრასა და შინდისის ადმინისტრაციული ერთეულების ჩათვლით, თავად მუნიციპალიტეტის გარდა;

– ახალციხის, ბორჯომის, ადიგენისა და ასპინძის მუნიციპალიტეტები; მელი კრაისიანი – ახალაქალაქისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტები;

– ქუთაისის მუნიციპალიტეტი; გიორგი კაპანაძე – საჩხერის, ჭიათურისა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი;

– ტყიბულის, თერჯოლის, ზესტაფონისა და ბაღდათის მუნიციპალიტეტები; ნანუკა ჟორჟოლიანი – სამტრედიის, წყალტუბოს, ვანისა და ხონის მუნიციპალიტეტები;

– ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი; მურთაზ ზოდელავა – ფოთის, ხობისა და სენაკის მუნიციპალიტეტები;

– წალენჯიხის, ჩხოროწყუს, მარტვილისა და აბაშის მუნიციპალიტეტები; მანუჩარ კვირკველია – ოზურგეთის, ლანჩხუთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტები;

– ბათუმის მუნიციპალიტეტი; ბონდო თევდორაძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, ასევე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მახინჯაურის, ორთაბათუმის, ახალშენისა და ფერიას ადმინისტრაციული ერთეულები;

– ხელვაჩაურის (ზემოთხსენებული ადმინისტრაციული ერთეულების გარდა), ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტები; დილარ ხაბულიანი – ამბროლაურის, ონის, ცაგერის, ლენტეხისა და მესტიის მუნიციპალიტეტები.

დღესვე, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ოპოზიციური გაერთიანება – ძალა ერთობაშიას“ საარჩევნო ბლოკმა აჭარის უმაღლესი საბჭოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებიც წარადგინა. ბლოკის სახელით უზენაესი საბჭოს დეპუტატობისთვის იბრძოლებენ:

გია აბულაძე – ხელვაჩაური, ქედა, შუახევი, ხულო;

– ქობულეთი; გიორგი კირთაძე – ბათუმი.

