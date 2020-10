გირჩმა საპარლამენტო სია წარადგინა

ახალმა პოლიტიკურმა ცენტრმა გირჩმა მოახლოებული არჩევნებისთვის საპარლამენტო სია წარადგინა. სიის პირველი ნომერი გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ-გირჩი ჯაფარიძეა, მას მეორე ნომრად იაგო ხვიჩია, მესამე ნომრად კი – ვახტანგ მეგრელიშვილი მოსდევენ.

ქვემოთ გირჩის პროპორციული სიის დეპუტატობის 129 კანდიდატია წარმოდგენილი:

ზურაბ-გირჩი ჯაფარიძე;

იაგო ხვიჩია;

ვახტანგი მეგრელიშვილი;

სალომე მუჯირი;

ალექსანდრე რაქვიაშვილი;

ჰერმან საბო;

ლევან ჯგერენაია;

ანა ჩიქოვანი;

ამირან ტორონჯაძე;

ვახტანგი ზენაიშვილი;

ალექსანდრე თარხან-მოურავი;

ნინო სარიშვილი;

გიორგი ლომინაძე;

როინი მწყერაშვილი;

ირაკლი ეხვაია;

პოლინა აბზიანიძე;

ოთარი ზაკალაშვილი;

ცოტნე ლომიძე;

ვიტალი გუგუჩია;

მირმარი მაჩაიძე;

ბორისი ყურუა;

ნიკა მოსიაშვილი;

დავით როგავა;

ციცინო მდივნიშვილი;

ლაშა დარჩია;

ირაკლი ცინცაძე;

ვახტანგ თედიაშვილი;

დალილა სარიშვილი;

ბორის სოლომონია;

ირაკლი საფარიშვილი;

ზურაბი ბუხნიკაშვილი;

ლენა მახნიაშვილი;

გიორგი მარგიანი;

გიორგი ჭიბოშვილი;

ანა საბო;

გიორგი სანიკიძე;

ედუარდი შავაძე;

ლაშა ნანობაშვილი;

ლელა ჩხაიძე;

ვახტანგ ნაკაშიძე;

გიორგი ნადირაშვილი;

ბეჟან ხელაძე;

მაია მეგრელიშვილი;

გაგა გოგოჭური;

ლაშა ხვიჩია;

ბექა მუზაშვილი;

ქეთევან ჩხუბიანიშვილი;

როინ ფუტკარაძე;

თორნიკე ბარამიძე;

მევი ხაჩიძე;

ლუნა ჯგერენაია;

მალხაზ ფხალაძე;

იოსებ ქურდაძე;

ლუკა ცისკარიშვილი;

თინათინი ვაშაკიძე;

ნიკოლოზ წამალაშვილი;

ბექა ახლოური;

თეიმურაზ ღოღობერიძე;

მირანდა ჯობავა;

გეორგ ძავარიანი;

ბადრი ტყეშელაშვილი;

ვლადიმერ გვერდწითელი;

ნაზია ბერიშვილი;

თორნიკე სირბილაძე;

გაგა ედიბერიძე;

ოთარ ფრეწუაშვილი;

ლენა მწყერაშვილი;

თორნიკე დალაქიშვილი;

გელა გაგუა;

გიორგი ოდიშელიძე;

ქეთევან ასათიანი;

გიორგი გვაზავა;

გიორგი ლიუბარეცი;

თენგიზ წიქარიშვილი;

მაია ჩარჩხალია;

აბესალომი ბახია;

დემეტრე როგავა;

გიორგი ამბარდნიშვილი;

ნათელა მეგრელიშვილი;

ვლადიმერ ტალახაძე;

თორნიკე კომლაძე;

გურამ ჯიბლაძე;

ნინო გამყრელიძე;

დავით ისრაელიანი;

ნოდარ ბეროძე;

აკაკი ივანიშვილი;

ნატალია გამყრელიძე;

კუკური ბარამიძე;

ალექსანდრე ყურაშვილი;

გიორგი გოგინაშვილი;

ანა ვახტანგიშვილი;

თორნიკე ხუჯაძე;

სტეფანე დევდარიანი;

ალუდა არაბული;

მედეა ტაბატაძე;

ავთანდილ მეგრელიშვილი;

ბექა ხოჯავა;

როლანდი ბზიკაძე;

მაყვალა ტაბატაძე;

დავით გოროხოვი;

დავით მაისურაძე;

ბადრი კობახიძე;

ფატი ანთიძე;

თორნიკე ბაღაშვილი;

გიორგი გრიგოლია;

დავით ვარდოსანიძე;

ნინო ბენდელიანი;

გურამ კვახაძე;

დავით ლეკიშვილი;

ლევან ნიშნიანიძე;

ნინო ჩიქოვანი;

გიორგი ჩაჩანიძე;

ვასილ სხირტლაძე;

ლევან მახარაშვილი;

გალინა მაჩაიძე;

აკაკი ყაჭიაშვილი;

ნიკა სხულუხია;

თენგიზ ოყუჯავა;

მარიამ ნადირაძე;

დავით ბარბაქაძე;

ალექსანდრე ზეიკიძე;

დაჩი ჯაჭვაძე;

იამზე შალამბერიძე;

ლაშა თექთუმანიძე;

გიორგი გოქაძე;

ევა ცისკარიშვილი;

გიორგი იმედაშვილი;

გიორგი ნადირაძე;

დავით კვირკველია.

პარლამენტის მიერ ახლახან მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებების თანახმად, 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები 120/30-ზე ფორმულით ჩატარდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამომრჩეველი 150 პარლამენტარიდან 120 (77-ის ნაცვლად) პროპორციული, ხოლო 30-ს (73-ის ნაცვლად) მაჟორიტარული წესით აირჩევს. ასევე, საარჩევნო ბარიერი ერთჯერადად 1%-იანი იქნება. ამასთან, პარტია, რომელიც ხმათა 40%-ზე ნაკლებს დააგროვებს, პარლამენტში მანდატების ნახევარზე მეტს ვერ მიიღებს.

