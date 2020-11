უბნების 99.77% დათვლილია: ქართული ოცნება – 48.16%, ენმ-ძალა ერთობაშია – 27.12% 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, უბნების 99.77% (3 838) დათვლილია. წინასწარი შედეგებით, პარტიებს შორის ხმები ასე გადანაწილდა:

ქართული ოცნება – 48.16% (924 733 ხმა);

ენმ-ძალა ერთობაშია – 27.12%-(520 806 ხმა);

ევროპული საქართველო – 3.78% (72 539 ხმა);

ლელო საქართველოსთვის – 3.16% (60 653ხმა);

პატრიოტთა ალიანსი – 3.15% (60 434 ხმა);

სტრატეგია აღმაშენებელი – 3.15% (60423 ხმა);

გირჩი – 2.89% (55 503 ხმა);

ელისაშვილის მოქალაქეები – 1.33% (25 501 ხმა);

ლეიბორისტული პარტია – 1% (19 217 ხმა);

ერთიანი საქართველო-დემოკრატიული მოძრაობა – 0.85% (16 295 -ხმა).

