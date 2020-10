ლელომ პარტიული სია წარადგინა

პარტიამ ლელო საქართველოსთვის მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნებისთვის სრული პარტიული სია წარადგინა, რომლის სათავეშიც პარტიის თავმჯდომარე და „თიბისი ბანკის“ ერთ-ერთი დამფუძნებელი მამუკა ხაზარაძეა. მას მეორე ნომრად ლელოს გენერალური მდივანი და პარტიის საბურთალოს მაჟორიტარობის კანდიდატი ბადრი ჯაფარიძე მოსდევს.

ქვემოთ ლელოს პარტიული სიის დეპუტატობის 139 კანდიდატია წარმოდგენილი:

მამუკა ხაზარაძე;

ბადრი ჯაფარიძე;

დავით უსუფაშვილი;

ანა ნაცვლიშვილი;

ირაკლი კუპრაძე;

ფიქრია ჩიხრაძე;

კახა კოჟორიძე;

გრიგოლ გეგელია;

ლევანი კობერიძე;

საბა ბუაძე;

გიგლა მიქაუტაძე;

ლანა გალდავა;

თამაზ დათუნაშვილი;

ლევან სამუშია;

გიორგი მორდეხაშვილი;

მედეა მეტრეველი;

მამუკა კაციტაძე;

მალხაზ ვახტანგაშვილი;

სოფიო შამანიდი;

გიორგი სიორიძე;

ნიკოლოზი ჩერქეზიშვილი;

თამარ შავგულიძე;

გიორგი კანაშვილი;

ალექსანდრე ახვლედიანი;

ჯამბულ ხოზრევანიძე;

მურად მურადოვი;

ეკატერინე ქვლივიძე;

პაატა ცივაძე;

სოსო ლიპარტელიანი;

თამარი ბელქანია;

პაპუნა კობერიძე;

კახა ხაზარაძე;

გიორგი ბარამია;

ანა ბიბილაშვილი;

ირაკლი ტალახაძე;

თორნიკე ართქმელაძე;

გიორგი ჭელიძე;

მედეა მაჭავარიანი;

გიორგი ოქროაშვილი;

ვახტანგ სურგულაძე;

ლევან გოგავა;

თინათინ მარგალიტაძე;

ვახტანგ ხმალაძე;

ნიკა ჟღერია;

ქეთევანი ჟვანია-ტაისონი;

დავით ბეგიაშვილი;

დავით ძიძიშვილი;

ელიზბარ მაკარაძე;

ქეთევანი კრიალაშვილი;

ავთანდილ დავითაძე;

ვაჟა სამადბეგიშვილი;

დავით გელაშვილი;

დიმიტრი აბაშიძე;

ეკატერინე დიასამიძე;

გულო ზუმბაძე;

ზურაბ ჩიკვაიძე;

ლევანი ასლანიშვილი;

თამარი ბოყოველი;

თამარი რომელაშვილი;

კახაბერ ჟღენტი;

გრიგოლი ნიშნიანიძე;

მამუკა მამალაძე;

კახა გიორგაძე;

ნინო შათირიშვილი;

ლევან ცხადაძე;

გოგი ბარბაქაძე;

ინგა მაღრაძე;

მალხაზ ჩხიკვაძე;

ირაკლი ნოსელიძე;

თენგიზ ქოჩუა;

ბიძინა ყალიჩავა;

მაია ჩხარტიშვილი;

ვაჩე ჩინჩალაძე;

რომან კაზაროვი;

მანანა თევზაძე;

ბესიკ მეშველიანი;

ნიკოლოზ მახარაძე;

ჯუმბერ ინასარიძე;

დავით ჭუმბურიძე;

ნინო ჭაჭიაშვილი;

კახა გველებიანი;

რაშად ყურბანოვი;

ვალერიან დვალი;

ეკატერინე კვანტალიანი;

დავით გელაშვილი;

მანუჩარ სარალიძე;

კახა სიორიძე;

იური კუპრაძე;

ნანული მშვენიერაძე;

თამაზ დავლაძე;

ნინო კირვალიძე;

ვლადიმერ მაკარიძე;

თამარ ყორღანაშვილი;

კობა ფაჩოშვილი;

ზაზა ხოსიაშვილი;

დავით ასპანიძე;

ლია როინიშვილი;

ნინო ქათამაძე;

გიორგი ბერძენიშვილი;

ნანა ღლონტი;

გიორგი ხვისტანი;

მამუკა ჭაჭიაშვილი;

გივი ჯულაყიძე;

სოფიო ბასილაშვილი;

ირაკლი ხაზარაძე;

გიორგი ნადირაძე;

მაკა ჩაჩანიძე;

ირაკლი დადიანი;

შოთა ბაღათურია;

ვახტანგ ჩხეიძე;

ომარ-ნიკოლოზი მიქელთაძე;

თათია ჯიმშიტაშვილი;

თეიმურაზ პირველაშვილი;

თამილა ჟორჟოლიანი;

რეზო აიოზბა;

თორნიკე ჯიქია;

ირაკლი ქადეიშვილი;

ლაშა მარგიანი;

გიორგი თოდაძე;

ანი მიროტაძე;

ქეთევან ბუზარიაშვილი;

ვახტანგი ჯიშკარიანი;

თამარი გიორგაშვილი;

ეკა გიორგობიანი;

გიორგი ბიჭიაშვილი;

ნოდარ ჯაფარიძე;

ეკა ასლანიდი;

მარიამ მამუჩაშვილი;

თამარი ედიშერაშვილი;

თორნიკე ჩიქოვანი;

თორნიკე კასრაძე;

გელა თოფურია;

შოთა ჩახვაძე;

თამარი დალაქიშვილი;

რობერტი შალამბერიძე;

ლაშა ცატავა;

იზოლდა ლომიძე;

ირაკლი ჭიჭინაძე;

თეიმურაზ ნერგაძე.

პარლამენტის მიერ ახლახან მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებების თანახმად, 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები 120/30-ზე ფორმულით ჩატარდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამომრჩეველი 150 პარლამენტარიდან 120 (77-ის ნაცვლად) პროპორციული, ხოლო 30-ს (73-ის ნაცვლად) მაჟორიტარული წესით აირჩევს. ასევე, საარჩევნო ბარიერი ერთჯერადად 1%-იანი იქნება. ამასთან, პარტია, რომელიც ხმათა 40%-ზე ნაკლებს დააგროვებს, პარლამენტში მანდატების ნახევარზე მეტს ვერ მიიღებს.

