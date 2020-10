ენმ-ძალა ერთობაშიამ პარტიული სია წარადგინა

საარჩევნო ბლოკმა – „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ოპოზიციური გაერთიანება – ძალა ერთობაშია“ 1 ოქტომბერს საარჩევნო სია წარადგინა. სიის პირველი ნომერი მომღერალი ბუბა კიკაბიძეა, მას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გრიგოლ ვაშაძე, ენმ-ის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე ნიკა მელია და ასევე ნაციონალური მოძრაობის წევრი ხატია დეკანოიძე მოსდევენ.

ქვემოთ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ოპოზიციური გაერთიანება – ძალა ერთობაშიას“ სრული პარტიული სიაა წარმოდგენილი:

ვახტანგ კიკაბიძე;

გრიგოლ ვაშაძე;

ნიკა მელია;

ხატია დეკანოიძე;

კობა ნაყოფია;

დევი ჭანკოტაძე;

ლევან ვარშალომიძე;

სალომე სამადაშვილი;

ზაალ უდუმაშვილი;

ხათუნა სამნიძე;

რომან გოცირიძე;

თემურ ჯანაშია;

ნატო ჩხეიძე;

რამაზ ნიკოლაიშვილი;

კახაბერ ოქრიაშვილი;

გუბაზ სანიკიძე;

აბდულა ისმაილოვი;

ცეზარი ჩოჩელი;

თამარ კორძაია;

სულხან სიბაშვილი;

გიორგი გოდაბრელიძე;

დავით ხაჯიშვილი;

დილარ ხაბულიანი;

თინათინ ბოკუჩავა;

როსტომ ჩხეიძე;

დავით კირკიტაძე;

გიორგი ბოტკოველი;

ეკატერინე ხერხეულიძე;

მანუჩარ კვირკელია;

ნიკა მაჭუტაძე;

აკაკი მინაშვილი;

ნონა მამულაშვილი;

ლევან ბეჟაშვილი;

ბაჩუკი ქარდავა;

ლევან ხაბეიშვილი;

ანა წითლიძე;

მირდატ ქამადაძე;

დიმიტრი შაშკინი;

ბადრი ბასიშვილი;

ეკა წამალაშვილი;

მურმან დუმბაძე;

გიორგი ბარამიძე;

ნუგზარ წიკლაური;

რუსუდან ცირეკიძე;

მურთაზ ზოდელავა;

გიორგი პატარაია;

ზაზა გოროზია;

ნინო კვიტაიშვილი;

ბექა ქორჩილავა;

აზერ სულეიმანოვი;

მელიქ რაისიანი;

მაია ჯავახიშვილი;

ირაკლი ნადირაძე;

ბესიკი თამლიანი;

გიორგი კაპანაძე;

ნატალია მჭედლიშვილი;

გია ნაცვლიშვილი;

მამუკა ჩიქოვანი;

გრიგოლ სორდია;

მეგი გოცირიძე;

მალხაზ ჯალაღონია;

კახა გეწაძე;

ზვიად კუპრავა;

დარეჯან ცხვიტარია;

ბესიკ გაზდელიანი;

ლევან კონჯარია;

გიორგი კუბლაშვილი;

თამარ დალაქიშვილი;

მამუკა გუგეშაშვილი;

გოჩა კუპრავა;

შაქრო ტერტერაშვილი;

ია ჯიშკარიანი;

მამუკა საღარეიშვილი;

შოთა გრიგოლია;

გრამიტონ ხომასურიძე;

ნინო ტვილდიანი;

ლაშა კუჭავა;

მიხეილ კაკაურიძე;

გურამ კაკალაშვილი;

თაკუჰი ვართანიან;

დავით კახაძე;

ავთანდილ გაბელაია;

დავით ქათამაძე;

ნონა ფიცხელაური;

ვაჟა ჩიტაშვილი;

გიორგი რობაქიძე;

რამაზ გულუა;

ნანა შატბერაშვილი;

ბაკურ მგელაძე;

ბესიკი შენგელია;

ემზარ შუბლაძე;

ხათუნა თავდიშვილი;

ლერი დემეტრაშვილი;

დავით ბალიაშვილი;

გელა გვილავა;

ხათუნა არველაძე;

ზურაბ ოტიაშვილი;

ალექსანდრე ბერიძე;

თეიმურაზ ნემსიწვერიძე;

ირმა მგელაძე;

ვაჟა ბოლქვაძე;

აგილ მუსტაფაევი;

კახაბერ წოწინაშვილი;

ირმა ფუტკარაძე;

ირაკლი ჩოლოყაშვილი;

გარსევან ბუხნიკაშვილი;

ლევან ბაღაშვილი;

ლელი აბულაძე;

გიორგი სურმავა;

პროკოფი ჩიკვილაძე;

გიგა გურული;

ნონა გელაშვილი;

დავით ლაგვილავა;

ბონდო თედორაძე;

კონსტანტინე იოსელიანი;

თათია გოგოსაშვილი;

როლანდ ფიფია;

გივი ამირხანაშვილი;

დავით ცოფურაშვილი;

ანა ბეგიაშვილი;

გიორგი ჩივიაშვილი;

ბესიკი ბრეგაძე;

კახა ბუცხრიკიძე;

ქეთევან ზუმბაძე;

გიორგი ჯაბუა;

ამირან ლომთაძე;

პეტრე კიკნაძე;

ეკა შიოშვილი;

ილია ბაბლიძე;

მურმან მუკბანიანი;

გიორგი ბაბაკიშვილი;

თინათინ ცერცვაძე;

ვახტანგ ქვათაძე;

თემურ ბუწაშვილი;

დავით გვიჩიანი;

თამილა კანკია;

რევაზ კახნიაშვილი;

ზურაბ ცერცვაძე;

მიშა ბოლქვაძე;

დალი კურდღელაძე;

გოჩა სოყურაშვილი;

დავითი ოსიყმიშვილი;

ნაილი ქანცლიანი;

როინ ხინთიბიძე;

გიორგი მღებრიშვილი;

თენგიზ მამფორია;

თეკლა ტყემალაძე;

ლევან მახარაძე;

კახა ლობჟანიძე;

ზურაბ კასრაძე;

ნონა ქანდარია;

ქენან კახიძე;

მამუკა ირემაძე;

მალხაზ თავდგირიძე;

შორენა შავაძე;

გიორგი ზამბახიძე;

თეიმურაზ გრიგალაშვილი;

ბესარიონ გედენიძე;

ნინო ბუხაიძე;

მიხეილ ბალიაშვილი;

გიორგი გიორგაძე;

პაატა ადამია;

ანა მელაძე;

მამუკა ამანათაშვილი;

ბაჩო ახალაძე;

ნუგზარი ამაღლობელი;

მანანა ბობოხიძე;

ზაურ ჯახუა;

გიორგი ონია ნი;

ნუკრი ჭოლაძე;

თეა კერესელიძე;

გიორგი ჩიაშვილი;

გიორგი შილაკაძე;

ირაკლი ქავთარაძე;

სალომე კაპანაძე;

რომანი ქვაჩაკიძე;

ლაშა გოგეშვილი .

