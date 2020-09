„ქართული ოცნება“ პროპორციული სიის პირველ ოცეულს ასახელებს

მმართველმა პარტიამ „ქართულმა ოცნებამ“ 10 სექტემბერს მთაწმინდის პარკში გამართულ ღონისძიებაზე 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის პროპორციული სიის პირველი ოცეული წარადგინა.

„ქართულმა ოცნებამ“ სიის პირველ ნომრად და არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში პრემიერ მინისტრობის კანდიდატად მოქმედი პრემიერ მინისტრი გიორგი გახარია დაასახელა, ხოლო სიის მეორე ნომრად და პარლამენტის თავმჯდომარეობის კანდიდატად – პარლამენტის მოქმედი სპიკერი არჩილ თალაკვაძე.

ხუთეულში ასევე არიან პარლამენტის ყოფილი სპიკერი ირაკლი კობახიძე, იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი და პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მამუკა მდინარაძე.

წარმოდგენილი სია შემდეგნაირად გამოიყურება:

გიორგი გახარია, მოქმედი პრემიერ მინისტრი არჩილ თალაკვაძე, პარლამენტის მოქმედი თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე თეა წულუკიანი, იუსტიციის მინისტრი მამუკა მდინარაძე, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი და პარლამენტის ვიცე-სპიკერი კახა კუჭავა, პარლამენტის ვიცე-სპიკერი გიორგი კახიანი, პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მარიამ ქვრივიშვილი, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მიხეილ სარჯველაძე, იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე მაია ბითაძე, თბილისის მერის მოადგილე მიხეილ დაუშვილი, ბიზნეს-ომბუდსმენი გიორგი ამილახვარი, თბილისის ღია უნივერსიტეტის რექტორი, სამართლის დოქტორი ვიქტორ სანიკიძე, კალათბურთელი მაკა ბოჭორიშვილი, ბელგიის სამეფოში საქართველოს საელჩოში და ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენლობაში საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანი შალვა პაპუაშვილი, იურისტი, ასოცირებული პროფესორი დავით კაჭარავა, მორაგბე ნიკოლოზ სამხარაძე, ასოცირებული პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი ხელაშვილი, პარლამენტის კვლევითი ცენტრის დირექტორი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი მარიამ ლაშხი, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილე ბექა დავითულიანი, თბილისის საკრებულოს წევრი

ქალები წარმოდგენილი სიის ერთ მეოთხედს შეადგენენ. საარჩევნო კოდექსში მიმდინარე წლის 2 ივლისს შეტანილი ცვლილებების თანახმად, პროპორციულ პარტიულ სიებში პოლიტიკური პარტიები ვალდებული არიან, რომ სულ ცოტა ყოველი მეოთხე ადამიანი განსხვავებული სქესის იყოს.

