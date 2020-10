ერთიანი საქართველო-დემოკრატიულმა მოძრაობამ საპარლამენტო სია წარადგინა

ნინო ბურჯანაძის პარტია ერთიანი საქართველო-დემოკრატიულმა მოძრაობამ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის პროპორციული საარჩევნო სია წარუდგინა, რომელსაც სათავეში თავად ნინო ბურჯანაძე უდგას.

ქვემოთ ერთიანი საქართველოს სიის პირველი ოცეულია წარმოდგენილი:

ნინო ბურჯანაძე; გრიგოლ ბარამიძე; ანზორ ბიწაძე; ოთარ თავართქილაძე; ბესიკი დანელია; თამარ ზურაშვილი; მამუკა აჩბა; ბექა პეტრიაშვილი; მაია ხრიკაძე; ივანე მაჭარაშვილი; დავით ეხვაია; ქეთევან ზაქარეიშვილი; აკაკი კიკვაძე; დავით წერეთელი; მაია პაჭკორია; ნიკა პეტრიაშვილი; ალექსი ჩხიკვაძე; ელენე იაშვილი; ხვიჩა გამარჯობაძე; მარინა მესხიშვილი.

პარლამენტის მიერ ახლახან მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებების თანახმად, 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები 120/30-ზე ფორმულით ჩატარდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამომრჩეველი 150 პარლამენტარიდან 120 (77-ის ნაცვლად) პროპორციული, ხოლო 30-ს (73-ის ნაცვლად) მაჟორიტარული წესით აირჩევს. ასევე, საარჩევნო ბარიერი ერთჯერადად 1%-იანი იქნება. ამასთან, პარტია, რომელიც ხმათა 40%-ზე ნაკლებს დააგროვებს, პარლამენტში მანდატების ნახევარზე მეტს ვერ მიიღებს.

