ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები აქციებს იწყებენ

რუსთაველის გამზირზე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები, მათ შორის, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, ლელო, ლეიბორისტული პარტია და სტრატეგია აღმაშენებელი, 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს აპროტესტებენ და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ პირველად მონაცემებს უნდობლობას უცხადებენ, რომლის მიხედვითაც, ხმების 48.07%-ით ქართული ოცნება ლიდერობს.

ოპოზიციურმა პარტიებმა საპროტესტო აქციები ცესკოს მიერ პირველადი შედეგების გამოქვეყნებისთანავე დააანონსეს და მმართველი გუნდი „ხელისუფლების მიტაცებაში“ დაადანაშაულეს.

ოპოზიციის წევრებმა და მათმა მხარდამჭერებმა რუსთაველის გამზირზე შეკრება დღეს, 16:00 საათიდან დაიწყეს. ამ წუთებში, პარლამენტის წინ ტერიტორია გადაკეტილია და ოპოზიციის ლიდერები შეკრებილებს სიტყვით მიმართავენ. ისინი არჩევნების შედეგების არალეგიტიმურობაზე ამახვილებენ ყურადღებას და ხმების დაცვის მნიშვნელობაზე საუბრობენ. „ბრძოლა გამარჯვებამდე“, – აცხადებენ ოპოზიციონერი ლიდერები.

აქციის დაწყებამდე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ლეიბორისტული პარტიის ოფისში შეიკრიბნენ და სამოქმედო გეგმა დასახეს, რომელიც საზოგადოებას დღევანდელ აქციაზე უნდა გააცნონ.

ოპოზიცია 8 ნოემბერს მასშტაბურ აქციას გეგმავს.

