კონსერვატიულმა პარტიამ საარჩევნო სია წარადგინა

პარტიამ ზვიად ძიძიგური-საქართველოს კონსერვატიული პარტია 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას პროპორციული პარტიული სია წარუდგინა. სიის პირველი ნომერი ზვიად ძიძიგურია, მას მეორე ნომრად გიგა ბუკია მოსდევს, სიის მესამე ნომერი კი – ქეთევან ჯოხაძეა.

ქვემოთ კონსერვატორების პროპორციული სიის პირველი ოცეულია წარმოდგენილი:

ზვიადი ძიძიგური; გიგა ბუკია; ქეთევან ჯოხაძე; კობა ძიძიგური; თეიმურაზი წურწუმია; თეა ერგემლიძე; ნატალია ძიძიგური; ხათუნა საგინაშვილი; გიორგი მორგოშია; გრიგოლი ბენიძე; ქეთევანი მამულაშვილი; დავითი მაღლაკელიძე; ზაალი მეტრეველი; ლია ყარყარაშვილი; გაიოზი ქირია; მალხაზი ნიშნიანიძე; დაზმირ ძიმცეიშვილი; გულნარა ფერიაშვილი; ზვიადი დგებუაძე; ზურაბი წურწუმია.

პარლამენტის მიერ ახლახან მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებების თანახმად, 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები 120/30-ზე ფორმულით ჩატარდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამომრჩეველი 150 პარლამენტარიდან 120 (77-ის ნაცვლად) პროპორციული, ხოლო 30-ს (73-ის ნაცვლად) მაჟორიტარული წესით აირჩევს. ასევე, საარჩევნო ბარიერი ერთჯერადად 1%-იანი იქნება. ამასთან, პარტია, რომელიც ხმათა 40%-ზე ნაკლებს დააგროვებს, პარლამენტში მანდატების ნახევარზე მეტს ვერ მიიღებს.

