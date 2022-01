Новый доклад Human Rights Watch отражает события в Грузии в 2021 г.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch 13 января опубликовала ежегодный доклад, в одной главе которого отражены события в сфере прав человека в Грузии в 2021 году.

Глава о Грузии охватывает ряд вопросов, в том числе неадекватное расследование преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, нападения на журналистов, снижение свободы СМИ, насилие в отношении ЛГБТ+ лиц, вмешательство полиции в свободу собраний, институционализация детей и пренебрежение безопасности условий труда.

В докладе говорится, что в 2021 году «безнаказанность сотрудников правоохранительных органов за совершенные ими преступления остается нерешенной проблемой». Согласно документу, в Аппарат народного защитника поступило 133 жалобы на ненадлежащее обращение со стороны сотрудников тюрем или полиции, и аппарат обратился «по всем этим случаям с просьбой начала расследования к Службе государственного инспектора – независимому институту, который расследует преступления, совершенные сотрудниками правоохранительных органов».

В докладе также освещаются события февраля 2021 года, когда полиция задержала более 20 демонстрантов, которые хотели установить палатки перед зданием Парламента; применив силу, ворвалась в штаб-квартиру ЕНД, чтобы задержать лидера партии Нику Мелия; также применила слезоточивый газ, арестовал 21 человека по обвинению в неповиновении и изъяла компьютерные серверы из офиса.

Доклад основан на оценке Ассоциации молодых юристов Грузии, согласно которой, действия полиции в ходе операции являются «недопустимыми».

В докладе также говорится, что в апреле Парламент в ускоренном порядке принял поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточив санкции за мелкое хулиганство и неповиновение требованиям полиции. В документе говорится, что местная неправительственная организация «Центр социальной справедливости» считает, что изменения «открывают еще больше возможностей для произвольного применения полицией репрессивных механизмов и санкций».

В докладе также затрагиваются просочившиеся в сентябре 2021 года файлы предположительно из Службы государственной безопасности, которые содержали в основном информацию о священнослужителях, но также отражали разговоры грузинских журналистов, оппозиционных политиков, иностранных дипломатов и публичных служащих.

В докладе также освещаются гомофобные нападения 5 июля, когда ультраправые группы «напали» на более чем 50 журналистов. Среди них был оператор телекомпании «Пирвели» Александр Лашкарава, который получил тяжелые травмы и скончался через шесть дней. В документе говорится, что, хотя окончательное заключение экспертизы еще не было опубликовано на момент подготовки этого доклада, семья Лашкарава и гражданское общество подвергли критике промежуточное заключение, согласно которому, Лашкарава умер в результате передозировки наркотических веществ.

В документе подчеркивается, что во время нападений полиция присутствовала на месте, но «не смогла предотвратить инциденты с применением насилия».

Отмечая, что «в 2021 году журналисты и другие представители СМИ подвергались многочисленным запугиваниям и нападениям», в докладе рассматривается нападение на Вахо Санаия, ведущего телеканала «Формула», и подчеркивается, что суд признал нападавших виновными и избрал им в качестве меры наказания тот срок, который они уже отбыли за время предварительного заключения под стражей.

В документе говорится, что министр культуры Теа Цулукиани в июле у журналиста телекомпании «Мтавари архи» «отобрала микрофон и не вернула его» в ответ на неприятные для нее вопросы со стороны журналиста.

В докладе гомофобное нападение упоминается еще раз и отмечается насильственное вторжение ультраправых сил 5 июля в офисы организации «Тбилиси Прайд» и нескольких других НПО.

«Вместо того, чтобы защитить их безопасность и свободу собраний, власти возложили вину на организаторов и участников Прайда», — говорится в документе.

В докладе говорится, что премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил «нецелесообразным» проведение демонстрации «Прайда» в публичном месте, а МВД также предупредило организаторов не проводить такой марш на проспекте Руставели. Позже организаторы «Тбилиси Прайда» отменили запланированный на 5 июля «Марш Достоинства».

Согласно документу, несмотря на арест 27 человек, причастных к организованному насилию, власти стали объектом критики за то, что «не наказали никого из организаторов насилия».

В докладе отмечается, что в марте власти впервые допустили прецедент юридического признания пола, но только после того, как это лицо представило документ, подтверждающий операцию по смене пола. Организация заявляет, что требование представить такой документ создает серьезные препятствия для трансгендеров в их повседневной жизни.

В документе также упоминается Ниноцминдский пансион, находящийся в подчинении Патриархии ГПЦ, где народному защитнику дважды отказывали в проведении мониторинга. Народный защитник обнародовал информацию о продолжающихся 4 уголовных расследованиях предполагаемых фактов физического и сексуального насилия над детьми в Ниноцминдском пансионе. Позже суд постановил вывести детей из этого учреждения.

Организация отмечает, что в июле Тбилисский городской суд признал незаконным ралучение детей от семьи из-за бедности. НПО «Партнерство за права человека» назвала это решение «беспрецедентным».

Что касается политических событий, в докладе говорится, что оппозиция не согласилась с результатами муниципальных выборов в октябре 2021 года и призвала население выйти на улицы в знак протеста. Основываясь на оценках международных наблюдателей, организация заявила, что выборы были технически хорошо организованы, но «обвинения в давлении на избирателей, подкупе избирателей и неравных условиях нанесли ущерб процессу».

В документе говорится, что выборам предшествовало подписание 19 апреля соглашения между Грузинской мечтой и оппозицией при посредничестве ЕС, которое положило конец парламентскому бойкоту 2020 года. Согласно докладу, в июле Грузинская мечта объявила о выходе из соглашения, сославшись на отказ ЕНД подписать соглашение.

Кроме того, по данным организации, выборам 2021 года предшествовал арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Что касается трудовых прав, организация заявляет, что, несмотря на кардинальные изменения в трудовом законодательстве, которые вступили в силу с 1 января 2021 года, «проблемой остается обеспечение надлежащих условий труда». В документе указано, что социальная защита минимальна, профсоюзы не имеют правовых гарантий, которые позволили бы им вести эффективные переговоры о системных изменениях. По данным Инспекции труда, с января по сентябрь 2021 года на производстве погибли 20 человек и 189 получили увечья.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)