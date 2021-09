Беседы дипломатов ЕС и США в предполагаемых секретных записях

Грузинские СМИ сообщают, что опубликованные два дня назад предполагаемые секретные записи Службы госбезопасности Грузии наряду с остальными записями также содержат подробности разговоров посла ЕС Карла Харцеля, дипломатов США, послов Израиля Рана Гидора, а также сотрудников других дипломатических миссий.

Телекомпания «Формула» сообщила сегодня, что в одном из файлов отражен разговор посла ЕС Карла Хартцеля со своими сотрудниками, где он говорил о запланированной на 9 октября 2020 года встрече дипломатов с представителями грузинского духовенства, а также его разговор с одним из своих сотрудников, где они обсуждают ситуацию в ГПЦ в период пандемии и беседуют о позиции Патриархии ГПЦ в связи с церковными ритуалами и церемониями.

Как сообщает ТВ «Формула», секретные записи также содержат расшифровку беседы помощника посла США в Грузии Келли Дегнан с представителем Министерства иностранных дел Грузии, где они обсуждают все ту же встречу с представителями духовенства 9 октября.

«Возьмите под контроль контакты и визиты американцев в Патриархию», — говорится в этой записи.

Телекомпания «Мтавари архи» заявила 15 сентября, что секретные записи включали внутренние разговоры в Посольстве США, в том числе разговор между сотрудником посольства по связям с общественностью Кэтрин Швейцер и сотрудником по политическим вопросам по поводу съемки видео, посвященного Дню независимости США. По той же информации, Кэтрин Швейцер выступила с инициативой включить в видео вступление священника.

Как сообщает «Формула», секретные записи также содержат подробности разговора посла Израиля Рана Гидора с протоиереем Георгием Звиададзе об антисемитских заявлениях митрополита Иоанна Гамрекели и других духовных лиц.

По сообщениям СМИ, секретные записи также содержат расшифровку разговоров представителей посольств Эстонии и Германии.

Около 3 000 документов, раскрывающих подробности предполагаемой слежки со стороны Службы государственной безопасности, стали доступны СМИ 13 сентября. Файлы в основном содержали информацию о представителях духовенства, а также содержат разговоры грузинских журналистов, оппозиционных политиков, иностранных дипломатов и публичных служащих.

Несколько журналистов и оппозиционных политиков подтвердили действительность бесед, которые были отражены в файлах.

Прокуратура Грузии уже начала расследование по факту утечки секретных записей, но некоторые лица, в том числе заместитель народного защитника Георгий Бурджанадзе, выразили недоверие следствию.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)