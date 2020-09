Парламент Грузии принял поправки в Трудовой кодекс в окончательном чтении

Парламент Грузии 29 сентября принял поправки к Трудовому кодексу в третьем, окончательном чтении, 82 голосами против ни одного. Инициаторами внесения поправок являются депутаты Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе, Рати Ионатамашвили, Софио Киладзе, Давид Матикашвили, а также независимые депутаты — Димитри Цкитишвили, Тамар Чугошвили и Тамар Хулордава. Оппозиция в голосовании не участвовала.

Обновленный Трудовой кодекс включает новые добавленные и измененные статьи — о дискриминации на рабочем месте, регулировании отпусков, оплаты труда, работе в ночной смене, работе по сменам и ночной работе, а также индивидуальных трудовых отношениях и других важных вопросах. Поправки расширяют полномочия Государственной инспекции труда и наделяют ее полномочиями проводить внеплановые проверки во всех сферах труда.

Поправки также расширили суть дискриминации и регулирование. В результате запрещается дискриминация по признаку расы, цвета кожи, языка, этнической принадлежности, пола, сексуальной ориентации и другим личным, политическим, религиозным, социальным или медицинским мотивам, «намеренно или по неосторожности». Работодатели обязаны платить мужчинам и женщинам одинаково за выполнение работы одного и того же типа.

Работодатель обязан известить работника о сверхурочной работе за неделю вперед, за исключением случаев, когда по объективным потребностям работодателя предупредить его невозможно. Сумма, уплаченная за сверхурочную работу, должна засчитываться в ежемесячную заработную плату. Кроме того, запрещается без ее согласия занимать на сверхурочную работу беременных, родивших недавно или кормящих женщин, лиц с ограниченными возможностями, несовершеннолетних, законных представителей ЛОВ. Что касается работы в ночное время, продолжительность рабочего времени лиц, работающих в опасных условиях в ночное время, не должна превышать 8 часов каждые 24 часа.

Новый Трудовой кодекс также расширяет и изменяет правила стажировки и запрещает продолжение неоплачиваемой стажировки более 6 месяцев, а срок оплачиваемой стажировки не должен превышать 1 год. Лицо имеет право пройти стажировку у одного и того же работодателя только один раз без оплаты. Работодателю запрещается использовать труд стажера во избежание заключения трудового договора. Работодатель не имеет права нанимать стажера для замены трудоустроенного лица, с которым были приостановлены или прекращены трудовые отношения.

Новый кодекс предоставляет мужчинам право брать декретный отпуск — ​​в старой версии этого положения не было. Сотрудники, желающие воспользоваться этим правом, должны уведомить работодателя за 2 недели. В отличие от предыдущего Трудового кодекса, в случае массового увольнения работников новый Кодекс требует от работодателя направлять письменное уведомление Министерству по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты и сотрудникам, трудовые договоры которых будут расторгнуты, по крайней мере, за 45 дней до увольнения. Сотрудникам должна быть предоставлена ​​возможность вносить конструктивные предложения, а работодатель должен проконсультироваться с объединением работников до начала процесса массового увольнения, чтобы предотвратить этот процесс.

Новый документ также регулирует время перерывов. Если продолжительность рабочего времени в течение рабочего дня не менее 6 часов, продолжительность перерыва должна быть не менее 60 минут. Кормящей женщине по ее желанию предоставляется дополнительный перерыв менее 1 часа для кормления ребенка, который засчитывается в рабочее время и компенсируется надлежащим образом.

Отклики НПО и международных организаций

Принятие поправок к Трудовому кодексу вызвало в основном положительную реакцию со стороны гражданского общества и международных партнеров Грузии. Международная правозащитная организация Human Rights Watch приветствовала реформу, которую «ждали долгое время».

НПО Центр образования и мониторинга прав человека (EMC) заявила, что реформа стала «шагом вперед» в защите трудовых прав, но добавила, что проблемы с трудовым законодательством по-прежнему остаются. В частности, по заявлению организации, не определено, сколько часов сотрудник может работать максимум сверхурочно. Кроме того, Парламент во втором чтении отказался ввести правило оплаты сверхурочных с повышением тарифа на уровне 125%.

Посольство США в Грузии приветствовало внесение изменений в Трудовой кодекс и отметило, что «соблюдение работодателями международно признанных стандартов имеет важное значение для инклюзивного роста, укрепления экономической стабильности и создания лучшего инвестиционного климата».

В свою очередь, посол ЕС в Грузии Карл Харцель поздравил Грузию с принятием поправок в Трудовой кодекс, что, по его словам, «является важным шагом на пути к улучшению условий труда в Грузии». Посол отметил, что принятие нового Трудового кодекса является сильным сигналом того, что страна выполняет свои обязательства перед Европейским союзом.

