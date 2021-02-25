Полиция задержала трех человек за нападение на ведущего телекомпании Формула

Правоохранители задержали трех человек за нападение на ведущего телекомпании Формула Вахо Санаия в ночь с 24 на 25 февраля в Тбилиси.

Дело расследуется по статье 126 Уголовного кодекса Грузии, которая касается группового насилия, совершенного в отношении двух или более лиц, и наказывается лишением свободы на срок до двух лет.

По словам Вахо Санаия, случившееся «является отражением того, что пропагандируют (представители власти) в отношении критически настроенных каналов». По его словам, находившиеся в нетрезвом состоянии нападавшие после того, как узнали его, подошли к нему и начали его провоцировать. «Они начали материться в наш адрес, в адрес ТВ Пирвели, в целом, в адрес телевидений у них была агрессия», – пояснил он.

По словам телеведущего, инцидент произошел, когда он ехал домой на автомобиле из аэропорта с женой, снохой, малолетним ребенком и няней, но был вынужден остановиться из-за плохой погоды и вызвать службу спасения.

По заявлению Санаия, один из нападавших, который был инициатором противостояния, пытался ударить его кулаком. «Я инстинктивно отодвинулся назад, и этот человек упал, но был заморозок, и я тоже упал, я еще не встал, когда двое других подошли и начали наносить мне физическое оскорбление», – сказал журналист, добавив, что у него есть повреждения на голове, руках и ногах.

По заявлению Санаия, нападавшие также ударили его сноху, и в то время, когда спасатели пытались разрядить обстановку, нападавшие также пытались подойти к автомобилю, в которой сидели женщины и маленький ребенок.

По словам журналиста, полицию вызвала его сноха, и правоохранители задержали нападавших на месте.

Отклики политиков

«Мы осуждаем насилие в отношении журналиста Вахо Санаия. Своевременная и эффективная реакция на этот инцидент должна стать четким сигналом для тех, кто видит выход из насилия», – сказал председатель Парламента Арчил Талаквадзе.

На обвинения о том, что произошедшее является результатом риторики представителей власти в отношении критических СМИ ответила депутат от Грузинской мечты, председатель Комитета по вопросам евроинтеграции Мака Бочоришвили, которая заявила: «Очень печально, что мы находимся в таком режиме, когда соревнуемся друг с другом, кто больше ненависти выскажет. Журналисты тоже не обделают нас языком ненависти».

В связи с произошедшим более 20 оппозиционных партий выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули, что «это результат чрезвычайно опасной и провокационной среды, созданной режимом Иванишвили». По их словам, «безнаказанность и поощрение насилия» в отношении критически настроенных граждан и журналистов «стали визитной карточкой Грузинской мечты».

«Организация или поощрение насилия со стороны властей ведет к еще большей радикализации и без того поляризованной среды. Задача политических партий, восполненных ответственностью, является снижение этой поляризации, а не наоборот», – подчеркнули партии, поставившие свои подписи под заявлением.

Отклики неправительственных организаций и Посольства США

По заявлению Хартии журналистской этики Грузии, «агрессивная риторика» представителей власти в отношении СМИ негативно сказывается на безопасности журналистов. Хартия призывает представителей власти, «поддержать свободу СМИ и не поощрять нападения на представителей СМИ своим агрессивным отношением».

По заявлению НПО «Международная прозрачность – Грузия», насилие в отношении Вахо Санаия создает «опасный прецедент» и является откликом той «агрессивной и ненавистнической риторики» со стороны представителей власти, «которая направлена против критических СМИ, журналистов или людей с иным мнением».

Еще одна НПО «Права Грузия» призвала Генеральную прокуратуру, добавить в дело «наличие мотива нетерпимости» (часть 1 статьи 531 Уголовного кодекса).

Международная правозащитная группа «Репортеры без границ» призвала власти Грузии провести прозрачное и независимое расследование этого дела.

In the current turbulent political context in #Georgia, news anchor Vakho Sanaia and his relatives were assaulted by 3 men after a verbal spat, with insulting remarks against pro-opposition channels. @RSF_inter calls the authorities for a transparent and independent investigation pic.twitter.com/9pmVMcWJvN — RSF in English (@RSF_en) February 25, 2021

Посольство США в Тбилиси также осудило нападение на журналиста и призвало власти провести полноценное расследование этого и других случаев насилия в отношении журналистов.

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